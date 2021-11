Több mint 60 ezer első oltást adtak be egy hét alatt

Az oltási akcióhét első öt napján több mint félmillió oltás történt, és jó hír, hogy több mint 60 ezer eddig oltatlan ember jelentkezett az első vakcináért – mondta Kásler Miklós szombaton a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

A miniszter úgy fogalmazott: „az embereket ismét megérintette az életösztön”, a kormány pedig az akcióhét sikerére való tekintettel egy hétig meghosszabbítja azt. Így december 5-ig lehet a kórházi oltópontokon előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül felvenni a vakcinákat.

Kásler MIklós emlékeztettet arra is, hogy egy magyarországi vizsgálat szerint 9500 életet mentett meg az oltás a harmadik hullámban. A miniszter fontos mérföldkőnek nevezte azt is, hogy az európai gyógyszerügynökség ezen a héten engedélyezte az 5 és 12 év közöttiek oltását a Pfizer-vakcinával, december 20. után számukra is elérhető lesz az oltás Magyarországon.

Kásler Miklós emellett újra arra kérte a még oltatlanokat, hogy vegyék fel mielőbb az oltást, mert a most fertőző delta-variáns rájuk nézve a legveszélyesebb. Mint mondta, a kórházba kerülés esélye négyszer nagyobb az oltatlanoknál, az intenzív osztályra kerülés esélye pedig tízszeres.