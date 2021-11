Kisgyerekeknél is okozhat súlyos tüneteket a vírus

Míg a járvány indulásakor úgy tűnt, hogy a gyerekekre nem veszélyes a koronavírus, a tapasztalatok azóta azt mutatják, hogy náluk is okozhat súlyos tüneteket, noha ritkábban, mint a felnőttek körében. Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója szerint a kisgyerekek számára is fontos lesz az oltás, de nem szabad kapkodni, az engedélyeket minden esetben meg kell várni.

A pandémia kezdete óta komoly átrendeződésen ment keresztül a hazai egészségügy, el kellett ugyanis dönteni, hogy mely kórházak lesznek azok, amelyek a Covid-ellátásra fókuszálnak.

A fővárosban a Heim Pál Gyermekgyógyászati Országos Intézet és a Semmelweis Egyetem gyermekklinikái fogadják a koronavírusos gyermekeket, a Bethesda Gyermekkórház pedig egyfajta mentesített hely, ahol nagyobb biztonságban láthatják el a nem koronavírusos betegeket, de feladatuk így is akad bőven.

Körülbelül 20-25 százalékkal több feladatot végzünk most, mint a járvány előtti hasonló időszakban (...) Kivizsgálás, műtét vagy kezelés a mi profiljainkban biztosan nem maradt el

– mondta a Népszavának Velkey György.

A Bethesda Gyermekkórház főigazgatója beszélt arról is, míg a járvány indulásakor úgy tűnt, a koronavírus a gyerekekre nézve egy banális betegség, azóta az összkép megváltozott. Mint mondta, találkoznak súlyosan beteg gyerekekkel is, noha ritkábban, mint felnőttkorban, de a sokszervi gyulladás mindenképpen komoly veszélyt jelent. Emellett hozzátette: Covid szempontjából veszélyeztetettek az újszülöttek is, valamint a serdülők közül különösen azok, aki túlsúlyosak vagy elhízottak.

Mint ismert, hazánkban jelenleg 12 év felett engedélyezett a koronavírus elleni védőoltás, de több országban már az 5–11 éves gyerekek oltását is megkezdték. Arra kérdésre, hogy itthon ez eddig miért nem történt meg, Velkey a következőt felelte:

Mi józanul kivárjuk az alapos gyógyszerhatósági megfontolást. A magyar gyermekorvos-társadalomnak az az álláspontja, hogy az elfogadott gyógyszerbiztonsági szabályok mellett a lehető leghamarabb oltsunk, de ez legyen szakengedélyhez kötve. Magam is sokszor buzdítottam a szülőket, a kollégákat, hogy aki már megkaphatja az oltást, az kapja meg

– tette hozzá a főigazgató.

