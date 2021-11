Sok a fertőzött oktató, több hazai egyetemen is bevezették az online oktatást

Bár a Magyar Rektori Konferencia elnöksége november közepén még – maszkviselés és távolságtartás mellett – a jelenléti oktatás folytatását javasolta a felsőoktatási intézményeknek, a napi esetszámok jelentős emelkedése miatt több helyen szigorítottak, és már a hibrid oktatást is bevezették.

Így döntöttek a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen és az ELTE egyes karain is, ahol az előadásokat, sőt a vizsgákat is online tartják meg. Van azonban olyan intézmény is, amely még ennél is szigorúbb intézkedéseket vezetett be, a Budapesti Metropolitan Egyetemen például teljesen átálltak a digitális oktatásra, ami azt jelenti, hogy minden órát online tartanak meg.

Budai Marcell, az Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnöke az Infostartnak arról beszélt, hogy számos egyetemen azért szigorítottak, mert az oktatók közül sokan megfertőződtek.

Mi úgy tudjuk, hogy a legtöbb helyen inkább az oktatói gárda az, amelynél a vírus jobban megjelent, és vannak olyan tanszékek, ahol akár akkora mértékben kiestek oktatók, hogy emiatt most célszerűnek látták átállni az online oktatásra.

Noha az átoltottság a legtöbb helyen magas, Hankó Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára korábbi közlése szerint a hallgatóknál 85, az oktatóknál 90 százalékos, több intézmény is kötelezővé tette az oltást dolgozóinak, köztük például a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.

Mint arról korábban beszámoltunk, hamarosan komoly változások jöhetnek, az oltatlan oktatók különböző Facebook-hirdetésekben ugyanis olyan intézményt keresnek, ahol az oltást nem várják el.