Terjed a szupermutáns, velünk fordul a világ

Ma minden a koronavírus legújabb variánsáról szólt a világban és idehaza is. Egyre több a gyanús eset immár Európában is, az Egészségügyi Világszervezet pedig aggodalmát fejezte ki. Magyarország is szigorított a beutazási szabályokon.

A leendő német kancellár máris lehetséges lezárásokról beszél, miközben egyre többet tudunk meg az úgynevezett omikron-variáns tüneteiről. Karikó Katalin világhírű biokémikus is megszólalt a témában, szerinte ha kell újfajta oltóanyag, azt képesek akár egy hónap alatt is kifejleszteni.

Magyarországon egy diákmozgalom mindeközben attól tart, hogy az iskolák lehetnek a járvány következő gócpontjai, az oltási akcióhét viszont olyannyira sikeresnek bizonyult, hogy december 5-ig meghosszabbították.

