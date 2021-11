Variációk egy mutánsra, gyászolnak a pilóták

Egyre több ország szigorít, de még nem tudni, mit is tud a Covid-19 vírus legújabb variánsa. Ráadásul harminc mutációt is felfedeztek a dél-afrikai változatban. A magyar egészségügy vezetői oltásra buzdítanak, és hétfőtől ha nem is Bicskéig, de vasárnapig meghosszabbították az oltási akciót, amikor bárki előzetes regisztráció nélkül beoltathatja magát a kijelölt oltási helyeken. Az új variáns jelenleg még nincs Magyarországon.

Magyarországra viszont megérkezett a tél, és ennek minden velejáróját hamarosan bárki megtapasztalhatja.

Életének 80. évében elhunyt a Formula–1 és az egyetemes autósport történetének egyik legmeghatározóbb alakja, Sir Frank Williams. A csapatvezető ötven évet húzott le a száguldó cirkuszban.

Neymar pedig eléggé komolyan megsérült a St. Étienne otthonában a francia labdarúgó-bajnokság 15. fordulójában. A Paris Saint-Germain játékosa bokája roppant meg egy becsúszást követően.

A Concerto Budapest ismét koncertet adott a Zeneakadémián, amit az Index a YouTube-csatornáján, valamint élőben, percről percre közvetített. A Keller András irányította zenekar ezúttal Johannes Brahms német komponista előtt tisztelgett, akiről Keller András azt mondja, hogy a zeneszerző kicsit magyar is, és ennek oka van.

A Femina cikke arra próbál választ adni, hogy Milyen színű a jó minőségű hús? Erre azért van szükség, mert ennek tudatában könnyebb eldönteni, hogy megvesszük-e.Az én kutyám pedig megírja, hogy a négylábú geológusok hatékonyabbak az embernél, mert a gyémántot és aranyat is kiszagolják.