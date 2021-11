Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, némi napsütés inkább csak az Alföldön lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Reggeltől nyugat felől érkezik a következő csapadékhullám, amelyből sokfelé előfordulhat eső, késő délutántól, estétől a Dunántúlon havas esőre, hóra kell számítani. Összességében nagy területen gyűlhet össze jelentős mennyiségű csapadék. Elsősorban az Alföld délkeleti részén kísérhetik erős lökések a délies irányú szelet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 7 és 14 fok között várható, de a naposabb a délkeleti tájakon 15 fok fölötti, míg északnyugaton, nyugaton 5 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Késő estére 0 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet vasárnap

Estére teljesen beborul, és az Észak-Dunántúlt leszámítva sokfelé várható csapadék. Döntően eső, de a Dél-Dunántúlon mind több helyen várható inkább havas eső, hó. Az északnyugati szél megélénkül, néhol meg is erősödik. A hőmérséklet hajnalban többnyire mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul.

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Várható hőmérséklet hétfő hajnalban

Az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztető előrejelzése szerint vasárnap a reggeli órákban a nyugati határ mentén átmeneti jelleggel ónos eső is előfordulhat a csapadékban. Napközben az érkező hidegfront mentén kialakuló intenzívebb záporokban a déli határ mentén és délkeleten esetleg az ég is megdörrenhet. A késő esti óráktól kezdődően a második hullámban érkező csapadékban a Dunántúl nyugati és északi felén havas eső, hó is lehet.