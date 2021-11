Merkely Béla: Az oltáson múlik, milyen karácsonyunk lesz

A nyugodt karácsony azon múlik, hányan veszik fel a harmadik oltást – nyilatkozta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a közszolgálati televízió szombat esti műsorában.

A rektor úgy látja, hogy két hét alatt alakul ki a harmadik oltás hatása, így azok a családok tudnak nyugodtan asztalhoz ülni az ünnepekkor, ahol a harmadik oltást mindenki két héttel karácsony előtt felvette.

Merkely Béla kiemelte: a legtöbb harmadik oltást Magyarországon adták be eddig az európai uniós országok közül. A Semmelweis rektora összehasonlításképpen Izraelt hozta fel példának, ahol a negyedik hullám júniusban indult el, a csúcspont szeptemberben jött, majd a járvány lecsendesedett.

A megoldás Merkely Béla szerint a harmadik oltás volt, melyet a lakosság 45 százaléka kapott meg. Éppen ezért nálunk is ezt az értéket kell elérni, hogy karácsonykor a családok összeülhessenek, és békében ünnepelhessenek – fogalmazott.

Merkely Béla azért is hozta fel Izrael példáját, mert a lakosság ott is 60 százalék feletti arányban lett beoltva két dózissal, viszont ehhez hozzájárul a 45 százalékos átoltottság is a harmadik dózissal.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban pénteken jelentette be, hogy az oltási akcióhetet a már ismert konstrukció alapján további egy héttel meghosszabbítják.

A kormányfő azt is elmondta, hogy tavaly kis karácsony volt hazánkban, mert nem állt rendelkezésre vakcina, idén viszont lehet nagy karácsony, ha az emberek élnek a harmadik oltás lehetőségével.