Budapest megkaphatja az állami támogatást a tömegközlekedésre

Palkovics László miniszter hétfő reggelre egyeztetésre hívta Karácsony Gergely főpolgármestert a budapesti közösségi közlekedés finanszírozásának ügyében – tájékoztatta az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MTI-t.

A reggel nyolc órára tervezett megbeszélésen a szaktárca vezetője kész személyesen bemutatni Karácsony Gergelynek a budapesti közösségi közlekedés éves támogatásának kifizetéséről szóló szerződés tervezetét.

A meghívás elfogadása esetén a kormányzati oldalról véglegesnek tekinthető szövegváltozatot a felek akár azonnal alá is írhatják majd

– ismertették. A kifizetést az ITM és a fővárosi önkormányzat között megkötendő támogatási szerződés alapozza meg. A helyi közösségi közlekedés biztosítása a fővárosi önkormányzat törvényben előírt elsődleges feladata, ezt a központi költségvetés idén 12 milliárd forintos hozzájárulással segíti.

A hét közepén Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a közösségi közlekedési normatíváról azt mondta, az egyébként is veszteséges fővárosi közszolgáltatás költségének csupán hét százalékát kellene az államnak viselnie, míg a jegyárbevétel nagyjából 33 százalék, a többit pedig a főváros állja. Felhívta a figyelmet, a nemzetközi finanszírozási gyakorlat az egyharmad–egyharmad–egyharmad modell felé mutat.

2016-ban még 18 milliárd volt az állami normatíva, nem 12, és augusztus 10-én már 12 milliárdot át is utaltak belőle. 2017-ben már csak 15 milliárd volt a teljes összeg, de négy éve augusztus közepére így is megérkezett belőle tízmilliárd. Most meg még a támogatási szerződés sincs aláírva