Folytatódik az oltási akcióhét, több mint 700 ezer vakcinát adtak be hétfő óta

Hétfőtől szombat estig már 742 ezren vették fel az oltást. A megjelentek 82 százaléka, 609 ezer fő már a megerősítő harmadik oltásért érkezett az oltópontokra, és 91 ezer eddig oltatlan ember is úgy döntött, hogy beadatja az első oltását – olvasható a kormányzati koronavírus-tájékoztató oldalon.

Felhívták a figyelmet, hogy az oltási akcióhét hétvégén sem áll le. A legtöbb oltást eddig pénteken adták be, amikor 139 520-an jelentkeztek oltásért. Az oltópontok vasárnap is nyitva vannak, így este hét óráig továbbra is előzetes időpontfoglalás nélkül lehet felvenni az oltást.

Az oltási akcióhéten beoltottakkal együtt mostanra

6 115 235-re emelkedett a beoltottak száma, közülük

5 836 668 fő már a második oltást és

2 443 456 fő már a megerősítő harmadik oltást is felvette.

A megerősítő oltás mindenkinek javasolt, akinél több mint négy hónap telt el az előző oltása óta. A harmadik oltás felvételével ismét 80–90 százalékra emelhető a védettségi szint. Az oltási akció második hete hétfőn reggel hét órakor kezdődik, és december 5. vasárnap este hét óráig tart.

A tájékoztatás szerint az oltópontok száma várhatóan tovább fog bővülni.

Az oltási akcióhét eredetileg csak egy hétig tartott volna, azonban a kormány a sikeresség miatt további egy héttel meghosszabbította az akciót. A kórházak így egészen december 5-ig országszerte megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, az elmaradt második vagy a harmadik oltásra.

Az oltatlanok előzetes regisztráció nélkül is érkezhetnek az oltópontra, ez esetben regisztrációjukat a helyszínen végzik el. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált, és foglalt az interneten időpontot, elkerülheti a várakozást.

Az oltási akcióhéten ötféle vakcina áll rendelkezésre:

Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

Janssen és

Sinopharm.

Az oltóorvosok segítenek majd a legmegfelelőbb vakcinát kiválasztani az oltakozáshoz. Minden más, amit az oltási akcióhétről tudni kell, összefoglaló cikkünkből kiderül.