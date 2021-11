Orbán Viktor próbálta, de a karácsonyi havazást még nem sikerült elintéznie

Idén november 28-án, azaz a mai nappal veszi kezdetét az adventi időszak, a karácsonyra készülés négy héten át tartó szakasza.

Orbán Viktor vasárnap délután Facebook-oldalán kívánt áldott adventet, bejegyzésében pedig egy videót is megosztott, ahol kisgyermekek tesznek fel nem mindennapi kérdéseket a miniszterelnöknek.

Idén is több ezer levelet kaptam, a legkisebbek is írtak. Néhányat most itt válaszolok meg