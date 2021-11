Figyelmeztet az OGYÉI, változott a Pfizer-vakcina lejárati ideje

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) szeptemberben hat hónapról kilenc hónapra módosította a Pfizer vakcinájának lejárati idejét – közölte az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYÉI) az MTI-vel hétfőn.

Azt írták, az EMA döntése minden európai országban érvényes rendelkezés, amelyet az OGYÉI is átvezetett, és a Pfizer is már e szerint címkézi új gyártású vakcináit.

A Pfizer vakcinája a hatósági előírásoknak megfelelően, a kilenc hónapos határidő lejártáig biztonságosan alkalmazható

– tette hozzá az intézet.

Mint arról az Index beszámolt, lassan egy évvel ezelőtt a Pfizer oltása lett az első lehetőség a koronavírus elleni igazán hatékony védekezésre. Az oltások tavaly decemberben kezdődtek meg, Nagy-Britanniát minimális lemaradással követve hazánkban is beadták az első dózisokat.

Az Ennyit tud a Pfizer-oltás – egy év távlatából című cikkünkben arról is írtunk, hogy noha kezdetben úgy gondoltuk, hogy a legtöbb vakcinához hasonlóan ebből is elegendő lesz összesen két adag, ez mostanra némileg módosult. Jelenlegi tudásunk szerint bizonyos esetekben indokolt lehet a harmadik dózis beadása is; ez nem feltétlenül a vakcina rovására írható, inkább annak tudható be, hogy a világjárvány, illetve a vírus természete miatt a kórokozó rendkívül gyorsan változik.

Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a néhány napja érkezett hír, hogy a koronavírus egy újabb, omikron-varinásra keresztelt mutánsa jelent meg Dél-Afrikában, ami a hétvégén számos európai országban, így Ausztriában, Csehországban, Hollandiában valamint Németországban és Olaszországban is felbukkant.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) pénteken aggasztónak nevezte a nagyszámú mutációval rendelkező új vírusvariánst; meglátásuk szerint ennél a variánsnál fokozottan fennáll az újrafertőződés kockázata az új típusú koronavírus eddig ismert variánsaihoz képest.

Az omikron felfedezése óta a világ több állama is korlátozza a beutazást a dél-afrikai régió különböző országaiból. A légi közlekedés korlátozásához Magyarország is csatlakozott , az erről szóló kormányrendelet szombat délután jelent meg a Magyar Közlönyben.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vasárnap azt közölte, hogy idehaza még nem bukkant fel a szupermutáns. Jakab Ferenc virológus szerint azonban száz százalék, hogy Magyarországon is megjelenik, de ez nem azt jelenti, hogy tömeges fertőzést fog okozni.

(Borítókép: Justin Tallis – Pool / Getty Images)