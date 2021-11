Karácsony Gergely szolgálati kocsija szabálytalanul a buszsávot használja

Szabálytalanul, a buszsávban haladva előzte meg Karácsony Gergely szolgálati kocsija az Erzsébet hídon a dugóban araszolókat – derül ki egy hétfőn közzétett felvételből.

Karácsony Gergely a fővárosi dugókban a buszsávban közlekedik a szolgálati autójával – írta meg az Origo hétfő reggeli cikkében, amelyben egy videót is közzétettek. E szerint a főpolgármester szolgálati autója jól láthatóan a buszsávban halad az araszoló kocsisor mellett az Erzsébet hídon. A cikk szerint egy felháborodott motorkerékpáros olvasó küldte el a portálnak fedélzeti kamerája felvételét.





Az eset kellemetlenül érintheti Karácsony Gergelyt, aki megválasztása előtt zöld, kerékpáros- és gyalogosbarát Budapestet ígért a választóknak. Mint ismert, a főpolgármesternek nincs is jogosítványa, a Városháza átvételére is látványosan, biciklivel érkezett, amit számos felvétel megörökített. Később azonban kiderült, hogy szolgálati kocsit használ Karácsony Gergely, amit el is ismert egy Facebookon közzétett bejegyzésben 2019 novemberében.

A szolgálati autóról azóta több felvétel is megjelent a sajtóban, így jól beazonosítható, hogy a most közzétett videó is Karácsony Gergely szolgálati autóját mutatja, amint szabálytalanul a buszsávban halad.

A felvétel azért is lehet kellemetlen a főpolgármesternek, mert korábban számos támadás érte a fővárosi dugók miatt, és nem egy közlekedéssel kapcsolatos döntése után kényszerült már magyarázkodásra.

Korábban nagy port kavart, amikor Karácsony Gergely úgy alakíttatott ki biciklisávokat a Nagykörúton, hogy azok lényegesen több autósnak a közlekedését nehezítették meg, mint ahány kerékpárosét segítették. Később pedig az okozott kellemetlen dugókat, hogy a főváros egyszerre kezdte meg a Lánchíd, a rakpart és a Blaha Lujza tér felújítását, miközben a Hegyalja úton buszsávot alakítottak ki.

Karácsony Gergelynek egy júniusban tett nyilatkozata pedig sokakat felháborított, a főpolgármester ugyanis egy interjúban a dugók miatt elégedetlenkedőknek azt a tanácsot adta, hogy „szálljanak ki a kocsiból, és menjenek gyalog”.

A politikai kellemetlenségen túl azonban ezúttal arról is van szó, hogy a főpolgármester sofőrje nyilvánvalóan megszegte a közlekedési szabályokat, hiszen a hétfőn közzétett felvételen az látszik, hogy

Karácsony Gergely szolgálati kocsija úgy haladt a buszsávban, hogy nem használt megkülönböztető jelzést.

Az Index keresi az ügyben a fővárost, hogy megtudjuk, milyen oka volt Karácsony Gergelynek a buszsáv használatára. Megkérdeztük azt is, a főpolgármester elnézést kíván-e kérni azoktól a dugóban araszoló budapestiektől, akiket sofőrje szabálytalanul előzött meg a buszsávot használva. Amint választ kapunk kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.

(via origo)