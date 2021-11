Kordonok kerültek a Karmelita kolostor köré

Kordonok jelentek meg a Budai Várnegyedben, a Miniszterelnökség épületegyüttesének két végénél lezárták a Színház utcát – számolt be a 444.

Ez azt is jelenti, hogy a Karmelita kolostor előterében – ahol időnként újságíróknak sikerül elcsípnie néhány szóra az autójukból kiszálló vezető kormányzati politikusokat – mostantól nem jelenhetnek meg a sajtó munkatársai. A rendőrök ugyanis már most csak a Miniszterelnökségen dolgozókat és a kormányzati vezetők autóit engedik be a lezárt utcarészre.

A rendőrök építkezésre hivatkoztak és állítólag évekig ez lesz a helyzet. A Színház utca másik oldalán, a Karmelitával szemben ugyanis az egykori Honvéd Főparancsnokságot építik újjá. Az épületet várhatóan 2023-ra fejezik be.

A lap szerint ha az érintett, Színház utcai szakaszt az építkezés miatt fontos lezárni, akkor az itt dolgozó védett személyeket, így például Orbán Viktort sem szabadna a munkaterület veszélyeinek kitenni, ha viszont egyébként nincs erre szükség, akkor kérdés, hogy miért csak a Karmelitában dolgozók mehetnek arra. Ezért megkeresték a területet kezelő Várkapitányság Nonprofit Zrt.-t és a Miniszterelnökséget is. Választ csak előbbitől kaptak, ebben azt írták, hogy „érdemben megkezdődött a Honvéd Főparancsnokság megújításának daruállítással is járó szerkezetépítési szakasza”, ezért

a kivitelező kérte az organizációs terület módosítását.

Az nem derült ki, hogy a kordonokat meddig tervezik a helyükön hagyni.

(via 444)