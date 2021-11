Hétvégén csaknem 28 ezer fertőzöttet mutattak ki, meghalt 460 beteg

Magyarországon a hétvégi összesített adatok szerint 27 830 új fertőzöttet azonosítottak, meghalt 460 beteg – derül ki a kormányzati tájékoztató portál hétfőn közzétett összesített adataiból.

A harmadik oltást már 2 477 399-en felvették.

Az elhunytak száma 34 326 főre emelkedett.

Kórházban 7438 beteget ápolnak, közülük 538-an vannak lélegeztetőgépen.

Legutóbb az oldalon pénteken osztottak meg új járványadatokat, akkor 11 871 új fertőzöttet azonosítottak, a betegség szövődményeibe 162-en haltak bele. Kórházban 6913 koronavírusos beteget ápoltak, közülük 695-en voltak lélegeztetőgépen. A beoltottak száma 6 087 474 volt, közülük 5 823 818 fő már mindkét oltást felvette, a harmadik oltás lehetőségével 2 269 551-en éltek.

Egy héttel korábban a hétvégi összesített adatok szerint 27 209 új fertőzöttet szűrtek ki, a betegségbe 392-en haltak bele. Múlt hétfőn 6451 koronavírusos beteg szorult kórházi ellátásra, közülük 649-en lélegeztetőgépen voltak.

Az Index a negyedik járványhullám kezdete óta figyeli a hétvégi összesített adatok alakulását. Az alább látható grafikonon jól látható, hogy a járvány még mindig felszálló ágban van. Müller Cecília országos tiszti főorvos a koronavírus örökítőanyagának a szennyvízben mért értékeire hivatkozva elmondta, hogy a járványhullám valószínűleg egy-két hét múlva tetőzik majd. Ez azt jelenti, hogy az ünnepekre a járványhullám lefelé ívelő szakaszába kerülünk.

Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora szerint a nyugodt karácsony leginkább azon múlik, hogy hányan veszik fel a koronavírus elleni oltást. A rektor úgy látja, hogy két hét alatt alakul ki a harmadik oltás hatása, így azok a családok tudnak nyugodtan asztalhoz ülni az ünnepekkor, ahol a harmadik oltást mindenki két héttel karácsony előtt felvette.

A koronavírus elleni oltás első, második és harmadik adagját is fel lehet venni előzetes regisztráció nélkül az oltási akcióhéten, amelyet a sikeressége miatt egy héttel meghosszabbítottak, így az oltási akció december 5-ig tart.

Az oltási akcióhét meghosszabbítása mellett Orbán Viktor miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy december 20. után az 5 és 11 év közötti gyerekek is felvehetik a koronavírus elleni védőoltást. Ezzel kapcsolatban Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elmondta: azért fontos a fiatalabb korosztály védetté tétele, mert ők is továbbadhatják a fertőzést. Bense Tamás gyermekgyógyász szerint a gyerekeknél is járhat szövődményekkel a vírus. A gyerekek is tudnak lélegeztetőgépre kerülni, és náluk is jellemzők az utótünetek, amelyek több héttel a betegség lefolyása után jelentkeznek – tette hozzá a szakember.

Eközben újabb vírusvariáns jelent meg Európában, ami aggasztja a virológusokat. A Dél-Afrikában kimutatott új koronavírus-mutáns az omikron nevet kapta. Az omikron-variánsnak 32 mutációját jegyezték fel a vírus tüskefehérjéjében. Minden, amit a koronavírus új mutációjáról tudni lehet, összefoglaló cikkünkből kiderül.

A koronavírus omikron-variánsa már a szomszédos Ausztriában is megjelent. Az új vírusváltozat terjedése miatt az Európai Bizottság pénteken azt javasolta a tagállamoknak, hogy állítsák le a légi forgalmat a dél-afrikai régióból. A Kormányzati Tájékoztatási Központ szombaton bejelentette: Magyarország is megtiltja a beutazást a dél-afrikai országokból érkezők számára a koronavírus omikron-vírusvariánsa miatt.

