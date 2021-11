Kövér László jelenlétében támadta az ellenzék Kövér Lászlót

Tordai Bence Kövér Lászlónak a titkosszolgálatok előtt elhangzott beszédének felidézésével kezdte az Országgyűlés őszi ülésszaka 15. napjának napirend előtti felszólalásait. A Párbeszéd képviselője úgy gondolja, hogy a házelnök demokráciához való viszonya az ötvenes évek vezetőit idézi.

A Fidesz egyik meghatározó politikusa szerint nem az jelent nemzetbiztonsági kockázatot, hogy kémeket telepítenek ide állami segédlettel Oroszországból és Kínából, amikor banknak vagy egyetemnek álcázva különböző beruházásokra érkező szakemberek álcája alatt már nem átjáróházként használják a KGB-ügynökök és a kínai titkosszolgálat emberei Magyarországot, hanem ez a lerakatuk, innen indulnak az európai portyáikra.

Tordai Bence kitért arra is, hogy Kövér László szerint

ha egy nagy szakállú ember a kéményen át közlekedve kimutatja egy másik férfi iránt a vonzalmát, annak megjelenítése a legocsmányabb kereszténygyalázás. Ha egy másik nagy szakállú férfi az ereszcsatornán bedrogozva közlekedve nyilvánítja ki 25 másik férfi iránt a vonzalmát, az a kereszténydemokrácia legnagyobb dicsősége.

A képviselő hozzátette: ez a párt indít gyűlöletkampányt az LMBTQ emberek ellen, „egészen elképesztő, szégyelljék magukat, tűnjenek el önnel kezdve a sort a magyar közéletből”.

Önnel ellentétben a házelnök személyesen is küzdött egy diktatúra ellen, mindent kockáztatva, ha ő és társai nem tettek volna így, akkor önnek most nem lenne lehetősége arra, hogy egy demokratikusan megválasztott parlamentben üljön

– válaszolt Dömötör Csaba államtitkár.

A kormánypárti politikus szerint nem először forgatják ki Kövér László szavait és építenek rá lejáratókampányt.

Kövér László nem politikai szereplőket nevezett meg kockázatként, hanem azt a politikai helyzetet, hogy két egymást kizáró állam- és nemzetkép létezik a politikán belül. Úgy fogalmazott: a magyar politika egy része az önfeladó állam és az önmarcangoló nemzet jegyében cselekszik. Ha önökre ez nem jellemző, akkor ne vegyék magukra. Ha magukra veszik, annak oka van, de ezért ne minket hibáztassanak.

Dömötör Csaba ezután emlékeztetett a Városházra-ügyre. Azt kérte ezzel kapcsolatban, hogy „Budapestet ne nézzék zsákmánynak, ez az ország fővárosa, nem a múlt embereinek vadászterülete”.

Több áldozatsegítő központ lehet

Hohn Krisztina azzal kezdte felszólalását, hogy a legnagyobb nemzetbiztonsági kockázat a gyűlölet, családok és barátok vesznek össze egymással a politikán, ezt a politikusok bűnének és hibájának tartja. Az LMP-s képviselő ezután a nők elleni erőszakról beszélt, jelezve, hogy nem kapnak megfelelő védelmet az áldozatok, minden megyében szükség lenne titkos menedékházra. A politikus társadalmi hirdetéseket is szeretne a témában.

Válaszában Völner Pál államtitkár ismertette, hogy eddig milyen lépéseket tettek a családon belüli erőszak ellen, például több áldozatsegítő központot nyitottak, és van áldozatsegítő telefonvonal is. A cél, hogy 2025-re minden megyében legyen áldozatsegítő központ.

Kövér László lemondására várva

Varga Zoltán azt állítja, hogy

az elmúlt időszak politikatörténetének egyik legaljasabb mondata hagyta el a házelnök száját. Értem, hogy megpróbálják tisztára mosni a házelnököt, de értsék meg, hogy az a víz, amiben teszik, egyre mocskosabb.

A DK képviselője arra várt, hogy Kövér László bejelenti nyugdíjba vonulását, mert az ellenzéki politikusok mellett több millió magyar embert is megsértett. Varga Zoltán azzal zárta felszólalását, hogy Kövér László „minden jogalapot nélkülözve kiadta a kilövési engedélyt a politikai ellenfelekre”, és továbbra is várja lemondását.

Orbán Balázs államtitkár szerint Varga Zoltán nem mondott igazat, és valószínűleg azért tett így, mert tudja, hogy vaj van politikai közösségének füle mögött.

Emlékszünk még arra, hogy önök voltak azok, akik 2010-et megelőzően kinyitották a magyar nemzetbiztonsági szerveket a külföldi ügynökök számára, aláásták a nemzetbiztonsági érdekeket, és a szabadság helyett az elnyomást választották.

Tóth Bertalan: Kövér Lászlónak nem kell majd ereszen menekülnie

Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője arról beszélt, hogy Borkai Zsolt és Szájer József botrányaival már erkölcsi mélységekbe süllyedt a Fidesz. Azt hittük, nincs lejjebb, de tévedtünk – tette hozzá. Az MSZP-s politikus szerint ugyanis Kövér László kiszivárgott beszédével a Fidesz „elképesztő erkölcsi mélységbe süllyedt”, az Országgyűlés elnökének szavai azt jelzik, hogy nem tartják kívánatosnak politikai ellenfeleiket. Ez pedig az ország egyik közjogi méltóságának szájából „nemcsak botrányos, hanem gyalázatos” is.

Tóth Bertalan kifejtette: az Orbán-kormány lerombolta a fékek és ellensúlyok rendszerét, de azzal, hogy az ellenzék ellen „uszítják a titkosszolgálatokat”, átléptek egy vörös vonalat. Tóth Bertalan úgy értelmezte Kövér László kiszivárgott beszédét, hogy az burkoltan arra kérte a szolgálatokat, segítsék a Fidesz hatalomban maradását.

Tóth Bertalan felsorolt néhány példát arra, hogy szerinte melyek a valódi nemzetbiztonsági kockázatok. Említette a kormány járványkezelését, ami miatt „elveszítettük egy városnyi honfitársunkat”. A kockázatok közé sorolta azt is, hogy az Orbán-kormány arra használja a felhatalmazást, hogy alapítványokba lapátolja ki a közvagyont. Az MSZP-s politikus azt is kockázatnak tartja, hogy a kormány brutális adósságba veri az embereket az oroszoktól és a kínaiaktól felvett hitelekkel.

Tóth Bertalan úgy véli, a legnagyobb veszélyt az országra az a politika jelenti, amelyet a Fidesz képviselt az elmúlt tizenegy évben, miközben a magyar emberek háromnegyede szegénységben él. Azt is megígérte, hogy ha az ellenzék kormányra kerül, akkor Kövér Lászlónak sem kell aggódnia, és nem kell majd az Országgyűlés ereszeinek egyikén elmenekülnie.

Rétvári Bence államtitkár válaszában azt mondta: szerinte több millió magyar ember szisszent fel, ugyanis az a baloldal aggódik a jogállamiságért, amely kardlapozott és szemkilövetett. Azt is kiemelte, hogy Kövér László beszédét félremagyarázzák, az ellenzék robotikusan begyakorolva, izzadságszagúan és erőltetetten ugyanazt mondja, miközben az Országgyűlés házelnökétől valójában senki sem hallhatott újdonságot, amikor szuverenistákra és globalistákra osztotta a politikát. Az államtitkár nehezményezte: azon nem háborodott fel az ellenzék, hogy Márki-Zay Péter „sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak” tartja a választókat. Rétvári Bence szerint az is botrányos, illetve az volt igazán kockázatos, hogy az ellenzék az oltás és a (kínai) vakcina ellen beszélt. Arra is kitért, hogy az ellenzék el akarja adni a Városházát, ha pedig kormányra kerülnének, a Parlamentet adnák el.

Dömötör Csaba: A Jobbik a DK lefokozott tagozata lett

Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője többek között arról beszélt napirend előtti felszólalásában, hogy az „egypárti túlhatalom folyamatosan megszállja az államhatalmat”, most pedig lesújtó élmény, hogy „ez elért a titkosszolgálatokhoz” is. A jobbikos politikus szerint a néppárti Jobbik „mindig a nemzet egységét, boldogulását tartja szem előtt”. A kormány azonban a jólét és a szabadság helyett alávetettségbe, illetve szegénységre ítélte a magyar polgárok többségét – tette hozzá. Ugyanakkor Brenner Koloman úgy véli, hogy a gazdasági káoszt és az elszabadult inflációt már mindenki érzi, és egy „komoly gazdasági krízis” felé haladunk. Eközben a kormány minden trükköt bevet. A jobbikos politikus példaként említette a voksturizmus lehetővé tételét. Brenner Koloman hangsúlyozta, hogy Kövér László kiszivárgott beszédét aggályosnak és veszélykeltőnek tartja, amely sérti a magyar polgárok többségét.

Hol van Jakab Péter? – tette fel a kérdést Dömötör Csaba államtitkár, aki szerint ha a Jobbik elnöke kínos helyzetbe kerül, mást kér meg, hogy helyette felszólaljon a parlamentben. „Most is ez történt” – jegyezte meg az államtitkár.

Dömötör Csaba azt is mondta: megszokták már, ha választás közeledik, és az ellenzéknek nincs elég támogatottsága, akkor álhíreket indítanak. A Jobbik összefogott a baloldallal, a DK lefokozott tagozata lett – jelentette ki az államtitkár. Azt is hangsúlyozta: ha ezek után rosszul szerepelnek a választáson, magukat okolják.

Az államtitkár visszautasította, hogy a kormány ne csinált volna semmit a járványhelyzetben. A kormány intézkedései közé sorolta a családi adókedvezményt, a hitelmoratóriumot, a minimálbér-emelést és a fiatalok szja-mentességét.

Dömötör Csaba szerint az ellenzék olyan miniszterelnök-jelöltet választott, aki az „együttérzésnek a nyomát sem mutatja”. Azt is hozzátette, hogy Márki-Zay Péter az energiaárak emelkedésének ellenére azt állítja, hogy a világpiaci árakat nem kéne megállítani az országhatároknál. A legnagyobb érzéketlenségi futam, amit bárki bemutatott az elmúlt években a baloldalon – fogalmazott az államtitkár. Felszólalása végén leszögezte: a Jobbik betagozódott a baloldalba, viselje minden következményét.

A KDNP-s Simicskó István az oltásoknak szentelte felszólalása első részét, az oltási akcióhetet fontosnak és sikeresnek nevezve. A politikus kiemelte: „ingatlanbotrányok sorát látjuk a fővárosban, de a legmélyebb pont volt, amikor lopott áramból bitcoinbányászatot folytattak”. Kövér László helyett László Imre XI. kerületi polgármestert mondatná le az Adolf Hitlerről szóló mondatai miatt.

Válaszában Rétvári Bence megerősítette, hogy óriási siker az oltási akcióhét, miközben a baloldal korábban próbálta gátolni a védekezést, például a keleti vakcinák használatának megakadályozásával.

Kocsis Máté a Városháza-ügy pontjait vázolta kronológiai sorrendben. A frakcióvezető szerint ha a főpolgármester tényleg nem tudott erről, az felveti azt a kérdést, hogy „egy ilyen balfék ember mit keres Budapest élén”. A politikus úgy látja, hogy összeomlott a város köztisztasága, közbiztonsága és közlekedése, ráadásul a „Bajnai–Gyurcsány-polip” átszőtte a Városházát.

Fónagy János államtitkár nem értette Kocsis Máté megdöbbenését, ezután felsorolta, hogy milyen privatizációs lépések történtek a korábbi baloldali kormányok idején, kontrasztba helyezve az elmúlt tíz év állami vagyonnövekedésével.

(Borítókép: Kövér László házelnök az Országgyűlés plenáris ülésén 2021. szeptember 27-én. Fotó: Kovács Attila / MTI)