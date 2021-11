Rogán Antal erős kampányt ígér a gyermekvédelmi népszavazás előtt

A kormány a gyerekekre irányuló LMBTQ-propagandát a leghatározottabban visszautasítja, a témában jövőre tartandó népszavazás előtt „erős kampányt” folytat majd – jelentette ki Rogán Antal, a miniszterelnök kabinetfőnöke az Országgyűlés igazságügyi bizottságában tartott éves meghallgatásán. Leszögezte, hogy a kormány álláspontja ebben a kérdésben ismert:

el kell menni a gyermekvédelmi népszavazásra, és ott mind a négy kérdésre nemmel kell válaszolni.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője beszélt arról is, hogy a népszavazás mellett a koronavírus-járvány elleni oltások fontosságára fog buzdítani a kormány az elkövetkező időszakban. Mint mondta, minden eszközt be fognak vetni, hogy január végéig a már beoltottak 70 százaléka a harmadik oltást is megkapja.

Az MTI szerint a kabinetfőnök kiemelte, hogy az oltás kötelezővé tételét nem tartja célravezetőnek, szerinte a minél több emberhez eljuttatott tájékoztató kampányoknak, a személyre szóló üzeneteknek van hatásuk.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a magyar kormány a gyermekvédelem ügyében népszavazást kezdeményez. Ezt Orbán Viktor miniszterelnök július 21-én jelentette be közösségi oldalán. A népszavazáson az alábbi kérdésekre kell majd választ adni:

Támogatja-e Ön, hogy köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetők legyenek nemi átalakító kezelések?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?

Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

A kormány eredetileg öt kérdést terjesztett fel a Kúria elé, azonban az egyik kérdést nem hagyták jóvá. A „Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyerekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?” népszavazásra javasolt kérdés hitelesítését megtagadták.