Janka néni beszéli le az ittas vezetésről az autósokat

Hat nap alatt 126 ittas és hat bódult járművezetőt szűrtek ki a forgalomból a rendőrök Budapesten, de fogtak el embercsempészt és két körözött személyt is.

Az év első kilenc hónapjában 112 olyan, sérüléssel járó közlekedési baleset történt a főváros útjain, amit részeg vezetők okoztak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság ezért novemberben az ittas, bódult, valamint a közlekedési szabályokat szándékosan megszegő agresszív járművezetők kiszűrésére akciót szervezett.

A hat pénteki és szombati napot érintő ellenőrzés-sorozat alatt 126 ittas és hat bódult járművezetővel szemben intézkedtek a rendőrök. Elfogtak még egy embercsempészt, két bűncselekmény miatt körözött személyt, három embert kábítószer birtoklása, egyet jogellenes magyarországi tartózkodás miatt, két járművezetőt pedig azért, mert eltiltás ellenére ültek a volán mögé. Öt olyan sofőr is horogra akadt, akinek nem volt jogosítványa, egy embert pedig járművezetés tiltott átengedése miatt állítottak elő. A rendőrök összesen 84 büntető és 55 szabálysértési feljelentést tettek. 63 esetben közigazgatási bírságot, 50 esetben helyszíni bírságot szabtak ki.

A rendőrség egy figyelemfelhívó kisfilmmel is igyekszik tudatosítani a járművezetőkben, hogy az alkohol és a vezetés nem barátok. Pásztor Erzsi agitál most az alkoholos vezetés ellen, akinek az egykori Szomszédok Janka nénijeként évekig bensőséges kapcsolata volt a „pohárral”, amibe – ahogy mondogatta – mindig jobb, ha sör kerül, hiszen a víz klóros, és a maradék bort sem szabad az üvegben hagyni, nehogy megpimpósodjon. Biztos sokan tudnák még idézni a mindig spicces, mégis szerethető szereplő örökbecsűit, most azonban fordult a kocka, és a művésznő ezúttal az italozás veszélyeire figyelmeztet – írja internetes oldalán a rendőrség.