Csaknem kétszázan haltak meg egyetlen nap alatt koronavírusban Magyarországon

Az elmúlt 24 órában 6390 új koronavírusos megbetegedést igazoltak kedd reggelre Magyarországon – derül ki a kormányzati tájékoztató portál adataiból.

A fertőzöttek száma ezzel 1 103 108 főre nőtt a pandémia kezdete óta, míg az aktív betegek száma 185 928-ra emelkedett. Jelenleg 7596 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 513-an vannak lélegeztetőgépen – ennek az adatnak a közlésén egyik pillanatról a másikra változtattak.

Meghalt 195 ember koronavírusban, a járvány következtében elhunytak száma így 34 521 főre emelkedett.

Eddig 6 126 420 embert oltottak be, közülük 5 842 885-en már a második oltást is megkapták, míg 2 515 398 fő a harmadik vakcinát is.

A járvány negyedik hullámának megfékezése és az átoltottság növelése érdekében november 22–28. között oltási akcióhetet szerveztek a kórházi oltópontokon, amit a kormány egy héttel meghosszabbított.

Az adatok alapján múlt hétfő óta 831 ezren vettek fel oltást, közülük 681 ezren már a megerősítő harmadik oltást vették fel, valamint 102 ezren az első adag vakcinát adatták be maguknak. Az oltási akcióhét december 5-ig, vasárnapig tart, addig akár előzetes időpontfoglalás nélkül is lehet menni az oltópontokra reggel 7 és este 7 óra között.