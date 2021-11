Délután újból havazhat, több centiméteres hó is lehet

Ma kimondottan hűvös időre ébredtünk. Reggel országszerte fagyott, és nappal is csak 1–6 fok valószínű. Ugyanakkor napközben melegfront érkezik, aminek köszönhetően országosan várható több-kevesebb csapadék. Az ország délnyugati részén eső, másutt havas eső, hó eshet.

A legtöbb hó várhatóan a Pilis és Börzsöny hegységben lehet, itt akár 5–10 centiméter sem kizárt, de a legmagasabb hegyekben 15 centiméter is előfordulhat. Síkvidéken csak átmeneti fehéredés lehetséges, tartósabb, mérhető hó nem. Az Alföld nagy részén is várható havas eső, hó, ahogy a fővárosban is megjelenhet az első hópehely estére.

Mivel a hideg levegőre fut rá a csapadék, még az alacsonyabban fekvő területeken is eshet hó, majd az éjszaka délnyugat felől melegedés kezdődik, és szerda reggelre már a legtöbb helyen gyenge eső várható, kivétel északon, ahol a hideg tartosabban megmarad.

A sötétkékkel jelölt területeken eshet a legtöbb hó. Ezeken a részeken 3-10 centiméter valószínű. A magasabb részeken és északon lehet a több. A hegycsúcsokon, kiemelten a Börzsöny és a Bakony tetején 15 centis vastagság is kialakulhat, illetve Bánkúton a már most 10 centiméteres hóréteg 15 centiméter köré hízhat. A világoskékkel jelölt részeken is havazhat, ám jobban fog olvadni és hamarabb vált át majd esőbe ismét. Átmenetileg azonban 2 centiméternyi hó itt is képződhet. A lila részeken havas eső, eső és hó is eshet, de megmaradó hótakarónak nem sok az esélye. A zöld területeken az eső lesz a jellemző, de átmenetileg nem lehetetlen havas eső sem. Megmaradó hó kizárt.

Mindenesetre a közlekedőknek érdemes fokozottan figyelni, mert egyre többfelé kell számítani vizes, csúszós, északon helyenként latyakos, hókásás, a hegyekben akár havas utakra is. Ráadásul délelőtt az északnyugati, délután a délnyugati szelet kísérhetik élénk, erős lökések, melyek jelentősebb mértékben csökkenthetik a járművek menetstabilitását. A havazással érintett szeles tájakon pedig jelentősen romolhat a látástávolság is.