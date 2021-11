Márki-Zay Péter a migránsokhoz sorolja a határon túli magyarokat?

A közelmúltban jelentette be Márki-Zay Péter, hogy négyszáz óriásplakáton hirdeti, miszerint Soros György nem telepített be migránsokat Magyarországra.







A plakát szövege szerint csak a Fidesz telepít be migránsokat, és a szöveghez tartozik egy képlet is:



Soros: 0

Orbán: 55 297



Márki-Zay Péter Facebook-bejegyzése pedig így kezdődik:

Célunk azokat is meggyőzni, akik még mindig elhiszik, hogy a Fidesz bevándorlásellenes...

Csakhogy a baloldali plakáton megtévesztő adatok szerepelnek a migránsok számáról – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet hasábjain a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnöke.

Fűrész Tünde úgy fogalmaz, hogy a falragaszokon hirdetett arányszámok pontosan annyira igazak,

mint amikor 23 millió románnal riogattak a határon túli magyarok kettős állampolgársága miatt.

Az 55 297-es számra ugyanis a Központi Statisztikai Hivatal adatai között lehet rábukkanni. Ez az adat megmutatja a 2019-ben Magyarországra bevándorló külföldi állampolgárok számát az állampolgárságuk országa szerint. Közülük a KSH pontos adatai szerint 38 511, azaz az összes bevándorló hetven százaléka Európából származik, közülük is 28 439, tehát nagyjából a bevándorlók fele a határ menti, környező országokból érkezett, ami valószínűsíti, hogy jelentős részük magyar nemzetiségű.

Ez máris felveti a kérdést, hogy a határon túli magyar honfitársainkat kik tekintik migránsoknak. De ebbe most inkább ne menjünk bele

– fogalmaz Fűrész Tünde.

A maradék tízezer európai betelepülő huszonegynéhány különféle európai országból jött, számosságukban legtöbben egyébként Németországból.

Európán kívülről mindössze az 55 297 betelepülő harminc százaléka érkezett: tizenkét és fél ezren Ázsiából, csaknem háromezren Amerikából és alig másfél ezren Afrikából. Ázsiából pedig elsősorban nem az illegális migrációban érintett országokból jöttek, hiszen például Szíriából csak 250 fő szerepel a statisztikában.

A KINCS elnöke szerint az a vád sem állja meg a helyét, hogy Magyarország letelepedési kötvényeket árul tömegesen, elsősorban kínai állampolgároknak, hiszen a kínaiak is igen alacsony számban (2354) jelennek meg a táblázatban. Afrika pedig a legkisebb szeletét adja a Magyarországra bevándorló külföldieknek.

Ezek a tények, amelyeket jó lenne, ha figyelembe vennének a baloldali kampányok kialakítása során, nemcsak a szavahihetőség miatt, hanem azért is, hogy legalább egy kicsit komolyabban lehessen venni az ilyen típusú akciókat – zárja sorait Fűrész Tünde.

A KINCS elnöke érvelését a Központi Statisztikai Hivatal adataival támasztja alá, és ezeket a számokat itt bárki ellenőrizheti. Ebben a táblázatban már szerepelnek az idei adatok is, amelyek közül érdekességként kiemelendő, hogy

2020-ban Ausztriából eddig 1670 osztrák állampolgár vándorolt be Magyarországra.

Ez a szám többszörösen meghaladja minden korábbi év ide vonatkozó adatát.

(Borítókép: Márki-Zay Péter 2021. október 17-én. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)