A választás szempontjából sem mindegy, hogy mikor érkezik a következő járványhullám

Vasali Zoltán politológus azt mondta: fontos tényező lesz, hogy mikor érkezik majd a következő járványhullám, mivel ez is befolyásolni fogja, hogy a választók hogyan vonják meg a mérleget a kormány járványkezelésével kapcsolatban.

Az elemző szerint a kormánypárt kommunikációjában most a rezsiharc a fő téma, a járványkezelés kevesebb szerepet kap. De ha az Oltási Akcióhét sikeresnek bizonyul, akkor elképzelhető, hogy ismét a járványkezelés sikerességét fogja hangsúlyozni a kormánypárt – tette hozzá.

Hozzátette: szerinte

meglepőnek bizonyult, hogy a regisztráció ilyen sok embert visszatartott az oltástól,

legalábbis az akcióhét eddigi eredményeiből ez a következtetés vonható le. Ezen kívül arról is beszélt, hogy kevésnek érzi a beadott első oltások számát. Lehetnek olyan régiók vagy társadalmi csoportok, akiket eddig nem annyira ért el az oltási kampány – jegyezte meg ezzel kapcsolatban.

Vasali Zoltán emlékeztetett arra is, hogy közvélemény-kutatást készítettek arról: az emberek hány százaléka adatná be a harmadik oltást Magyarországon. Szerinte a felmérés eredményéből is látszik, hogy az időseken nagyon hangsúlyosan az oltás felvételére szólították fel, mivel közöttük magas az oltottak aránya. Azzal kapcsolatban pedig, hogy 12 százalék továbbra sem akar felvenni egy oltást sem, azt mondta: ez nem számít annyira soknak, különösen annak fényében, hogy Európa más országaiban (Ausztria, Franciaország) tömegek vonulnak utcára a kötelező oltás ellen.

(via ATV)