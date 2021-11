Eladásra kínált ingatlanok listáját hozta nyilvánosságra az Anonymus-maszkos alak

A felsorolásban a következő ingatlanok szerepelnek: II. kerület, Kavics utca 9., II. kerület, Völgy utca 21., III. kerület, Mocsáros dűlő, IV. kerület, Lőrinc utca 40–42., IV. kerület, Árpád út 114–120., V. kerület, Királyi Pál utca 5–7., V. kerület, Városháza utca 9–11., XII. kerület, Szilassy út 3., XII. kerület, Istenhegyi út 62., XIII. kerület, Fáy utca 69., XIV. kerület, Tétényi út 63., XIV. kerület, Öv utca 10/a, XV. kerület, Kavicsos köz 2–4.

Ezen ingatlanok közül több is megtalálható a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. honlapján, az eladó ingatlanok listáján – ezek azok, amelyeket a főváros vezetése értékesíteni szeretne a BFVK-n keresztül, tehát hivatalos eljárással.

Az Anonymus-maszkos alak által lejátszott hangfelvételen Gansperger Gyula részletesen elmondja tárgyalópartnerének, hogy miként szerezhet meg egy fővárosi ingatlant jutalékért cserébe, Berki Zsolt közvetítésével.

– hangzik a kérdés, mire Gansperger Gyula megerősíti, miről van szó:

Mint ismert, Berki Zsolt az a személy, aki szerződést köthetett egy ingatlanos céggel a Városháza tervezett eladására, majd jelen volt azon a tárgyaláson is, amelyen Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője az épület eladásáról egyeztetett. Az Anonymus-maszkos alak által pénteken nyilvánosságra hozott felvételen pedig az hangzott el, hogy Barts Balázs „a Zsolt tenyeréből eszik”, és Berki úgy mozog a fővárosi vagyonkezelőnél, mintha ő lenne a vezérigazgató, hiszen valakitől felhatalmazást, mandátumot kapott.

Gansperger a későbbiekben arról beszél a megvágott felvételen, hogy a fővárosnál a jutalékos rendszerben részt vevők szándéka elsősorban a Városháza eladására irányul. Ezután azt halljuk, hogy a potenciális vevő arról érdeklődik Ganspergernél, pontosan mi is Berki szerepe, amire az üzletember válaszol is neki.

– Tehát a Zsolt van megbízva, mondjuk, nem tudom én, 8-10 résztvevő által, hogy gyűjtse be, amit be kell gyűjteni, és ossza szét, amit szét kell osztani. Jól értem? Tehát ő a megkerülhetetlen kulcsfigura most.

– Ez a kommunikáció, nyilván házon belül is zajlik valami küzdelem, amit én nem látok át.

– De mi, könyökölnek?

– Hát, mindenki pénzt akar.