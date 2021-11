Júniusig maradhat a különleges jogrend

A kormány azt javasolja, hogy 2022. június 1-jéig hosszabbítsák meg a koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény hatályát, a pandémia miatti nehézségekre így továbbra is rugalmasan lehetne válaszokat adni – mondta György István, a Miniszterelnökség államtitkára a parlamentben.

Az államtitkár hozzátette: a szabályozási rendszer, ahogy korábban is, most is lehetőséget ad rá, hogy a kormány a járványhelyzet intenzitásától függően kezdeményezze a veszélyhelyzetnek a törvény hatályvesztését megelőző megszüntetését – számolt be az MTI.

György István megerősítette, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbítása

nincs hatással sem a jövő évi országgyűlési választások, sem pedig az országos népszavazások megtartására.

Az államtitkár közölte: a javaslat fenntartja a veszélyhelyzet megszüntetéséig alkalmazandó átmeneti rendelkezéseket. Ezek közül kiemelte, hogy továbbra is megkapják a diplomát, akik önhibájukon kívül nem tudtak középfokú nyelvvizsgát szerezni.

A javaslat emellett 2022. június 30-ig hosszabbítja meg a lejárt okmányok érvényességét, így fél évre előre ütemezhető lesz az okmánycsere időpontja.

Ezeken kívül meghosszabbodik az egészségügyi dolgozók utazási kedvezménye, ők a veszélyhelyzet megszűnése után még 14 napig ingyen utazhatnak. A veszélyhelyzet alatt szélesebb körben alkalmazott távmunkavégzési szabályokat pedig a normál jogrendbe emelik át – közölte György István.

Az Országgyűlés még szeptember végén fogadta el a kormány javaslatát, melynek értelmében 2022. január 1-jéig hosszabbították meg a veszélyhelyzetet.

(Borítókép: Maszkot viselő járókelők Budapesten 2020. november 11-én. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)