Lázár János: A tram-train tesztüzeme zajlik, lesznek még gyerekhibák

Hétfőn korán reggel, fél négykor elindult a Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő, utasokat szállító tram-train.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a helyszínen újságíróknak hangsúlyozta: a tram-train kialakítása Magyarország leginnovatívabb vasútfejlesztése, olyan közlekedési eszköz, melyre az utasok a lakásukhoz legközelebbi megállóban felszállva eljuthatnak egy másik város központjába.

A közlekedési beruházás kormánybiztosa, a térség országgyűlési képviselője, Lázár János kiemelte: a vasútvillamos indulása történelmi pillanat a hódmezővásárhelyiek, a szegediek és az ország minden lakosa számára, illetve a fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország legyen az egyik legjobb hely Közép-Európában, jó legyen vidéken élni.

Még aznap problémákról érkeztek hírek: furcsa hangokat adott ki az egyik szerelvény, és leállás is történt. Másnap reggeltől pedig délelőtt 11 óráig pótlóbuszok vitték Rókus és Szeged vasútállomások között a tram-train utasait egy újabb járműhiba miatt.

Lázár János a hibák és a menetidő hossza miatt is kapott kritikákat, az országgyűlési képviselő azonban ezekre úgy reagált, hogy a jóindulatú javaslatokat, illetve a „genyó észrevételeket” is egyaránt várja.

Tegnap elindult a tram-train utasforgalmi próbaüzeme és ezzel párhuzamosan elindult a tram-train-ellenes politikai kampány is. Márki-Zay Péter hátországa kárörvendő cikkekben, posztokban kiáltja világgá, ha valamilyen hiba üti fel a fejét a vonatvillamosnál. Valóban vannak és biztosan lesznek is még hibák, váratlan helyzetek. Ez a próbaüzem lényege: hogy ne az éles üzemben, hanem most derüljön ki minden, ami kezelést igényel. Ezért megy 100 km/h helyett csupán 80 km/h-val a szerelvény és ezért ingyenes az utazás rajta. Szóval az ellendrukkerek megnyugodhatnak, lesznek még leállások vagy üzemhibák, amikkel kampányolhatnak, de megnyugodhatnak a tram-train támogatói is: az éles üzem indítására mindent kijavítunk és minden értelmes javaslatot megfontolunk