Áder János: A fenntarthatóság a mindennapi döntéseken is múlik

A fiatalok jövőjéről szól a fenntarthatóság, hiszen az ő sorsuk múlik a környezeti egyensúly megőrzésén – mondta Áder János köztársasági elnök csütörtökön Budapesten, a Planet 2021 expón tett látogatásakor.

Az államfő hangsúlyozta, hogy az emberi felelőtlenség könnyen tönkreteheti az évmilliók alatt kialakult élővilágot, ezért nem mindegy, mennyi hulladék terheli a környezetet, milyen lesz a levegő, a víz, a termőföld minősége. A felelősség közös, hiszen a fenntarthatóság a mindennapi döntéseken is múlik – tette hozzá. Példaként említette, hogy egy ruhadarab vízlábnyoma több ezer liter, vagyis ennyit kell felhasználni, mire eljut a vevőhöz. Érdemes tehát a környezet érdekében átgondolni a vásárlási szokásokat, és szakítani az elmúlt évtizedek világrendjével, amely a szükségleteket messze meghaladó fogyasztást erőltette – mondta.

Áder János a Hungexpón látottak után úgy vélte, hogy a részt vevő fiatalok megértették a Planet 2021 Budapest üzenetét, és reméli, hogy szemléletmódjukat hosszú távra meghatározzák a rendezvény programjai. Bízik abban is, hogy a szakmai kiállítók új együttműködésekkel gyarapodnak, termékeiket és szolgáltatásaikat másutt is bemutathatják. A korábbi tapasztalatok kedvezők, hiszen a budapesti Víz-világtalálkozók után is rendre megugrott az érdeklődés a magyar innovációk iránt – vélte az államfő.

Az Index hétfőn közölt interjút Áder Jánossal, ebben a glasgow-i klímacsúcsról, a Planet 2021-ről, a klímaváltozás elleni küzdelemről, a megújuló energiaforrásokról, az atomenergiáról, valamint a magyar zöldpolitika eredményeiről és hiányosságairól is kérdeztük a köztársasági elnököt. Szavaira ugyancsak portálunk hasábjain reagált Schmuck Erzsébet és Kanász-Nagy Máté, az LMP két társelnöke. Ebben egyetértettek az államfőnek a klímacsúccsal kapcsolatban és a globális viszonylatokban megfogalmazott bírálataival, azonban nehezményezték, hogy a magyar kormány célkitűzéseivel és környezetromboló neoliberális gazdaságpolitikájával szemben már jóval elnézőbb. Egyben azt javasolták neki: „itthon legyen a bolygó kapitánya”.

(via MTI)