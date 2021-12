Közel hetvenszázalékos az átoltottság Magyarországon

Az egész országban tovább nőtt az átoltottság, amihez az oltási akció is jelentősen hozzájárult. A jelenleg oltható 12 év feletti lakosság átoltottsága 69,7 százalékos. Az oltatlanokat továbbra is várják az oltópontokon – olvasható a kormányzati tájékoztató oldalon.

Az alábbi megyékben a legmagasabb az átoltottság:

Pest megyében 75,4 százalék,

Fejér megyében 72,4 százalék,

Budapesten 71,1 százalék.

A legalacsonyabb átoltottságú megyék:

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 61,5 százalék,

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 63,4 százalék,

Hajdú-Bihar megyében 63,9 százalék.

Fotó: Koronavírus-tájékoztató oldal

A tájékoztatásban kiemelik, hogy az oltás minden megyében egyformán elérhető a kórházi oltópontokon és a háziorvosoknál is. A december 5-ig meghosszabbított oltási akcióhét alatt akár előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül is lehet menni a kórházi oltópontokra és egyes megyékben szakrendelőkbe is. Ez esetben a regisztrációt a helyszínen végzik el, az oltás érkezési sorrendben történik.

Azoknak, akik már korábban regisztráltak az interneten, továbbra is az időpontfoglalót javasolják, akár az első, akár az elmaradt második vagy a harmadik oltásukat akarják felvenni. Az oltópontok listája megyénként ide kattintva érhető el.

Magyarországon egyre több koronavírusos beteget azonosítanak, a csütörtök reggeli adatok szerint továbbra is több mint tízezer új fertőzöttje és több mint kétszáz áldozata volt a járványnak. Kórházban 7450 beteget ápolnak, közülük 550-en vannak lélegeztetőgépen.

Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke felhívta a figyelmet arra is, hogy a 15 év alatti koronavírusos betegek száma jelentősen megugrott a negyedik járványhullámban, közülük pedig nagyon sokan szorulnak kórházi ellátásra. A szakember kitért arra is, hogy nagyon alacsony az átoltottság aránya a 12 és 15 év közötti korosztályban, ezt legalább kilencven százalékra kellene emelni.