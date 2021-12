Belső-Erzsébetvárosban januártól csak az itt élők használhatják a parkolók harmadát

Január 1-jétől Belső-Erzsébetvárosban a parkolóhelyek harmadán kizárólag a lakók autói várakozhatnak majd este hat és reggel hét óra között – olvasható az Erzsébetváros Hírei nevű közösségi oldalon.

Az ilyen helyeket jelző táblákat a napokban helyezi ki Erzsébetváros önkormányzata. Az oldalon egy térképet is megosztottak, amelyen látható, hogy melyik területen hány ilyen parkolóhely lesz.

Korábban Erzsébetváros polgármestere, Niedermüller Péter azzal indokolta ezt a döntést, hogy „a mi zöld politikánk egyik alapelve az, hogy mi egy másfajta közlekedéspolitikát szeretnénk, amely a minőségi tömegközlekedésre, az alternatív közlekedési eszközökre korlátozódik”.

Erzsébetvárosban nagyságrendileg 7200 parkolóhely van, ezek 30 százalékát érinti a kijelölés. Az év elejétől felfestéssel is jelölt parkolóhelyekre a nem itt lakók 18 órától reggel hét óráig nem állhatnak be. A probléma érzékeltetésére a polgármester jelezte, hogy amíg 7200 hely van, 12 ezer autót jelentettek be a kerületnél.