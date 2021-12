A hétvégén hideggel és havazással indul a tél

A csapadékok számos formájából kijut majd az elkövetkezendő napokban Magyarország lakóinak, csütörtök este tovább esik az eső, ám ez pénteken havas esővé, később pedig záporrá, hózáporra alakulhat – tudható meg az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Fotó: OMSZ / MET.hu Csütörtök délutáni időjárás-előrejelzés

Ma délután továbbra is borult lesz az ég, országszerte sokfelé várható eső, az Északi-középhegység magasabb csúcsain havazás is. Nagy területen valószínű kiadós mennyiség. A délnyugati, déli szél a Tiszántúlon lehet élénk, néhol erős. Késő estére 2 és 10 fok közé hűl le a levegő.

Csütörtök este marad a jellemzően borult idő, és az északnyugati országrész kivételével további jelentős mennyiségű eső várható. A magasabb hegyek mellett késő estétől az északkeleti megyékben és kisebb eséllyel a délnyugati tájakon síkvidéken is válthat havas esőbe, havazásba a halmazállapot. Hajnalban északnyugat felől szűnni kezd a csapadék. Az északnyugatira, északira forduló szél sokfelé lesz élénk, főleg a Dunántúlon, valamint az északkeleti vidékeken erős lökések is kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban –2 és +4 fok között alakul.

Péntek délután északnyugat felől reggeltől határozottan és gyorsan csökken a felhőzet, egyre nagyobb területen naposra fordul az idő. Legtovább a keleti harmadban, egy összeáramlási zóna mentén maradhat felhősebb az ég. A frontális csapadékzónából egyre inkább a Tiszántúlon fordulhat elő eső, havas eső, esetleg havazás, majd a déli órákra ott is megszűnik a tartós csapadék. Ezt követően napközben az összeáramlási zóna mentén alakulhat ki zápor, hózápor. A délelőtt még nagy területen élénk, erős északnyugati, északi szél délutántól fokozatosan mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 6 fok között alakul.

Fotó: OMSZ / MET.hu Péntek délutáni időjárás-előrejelzés

A hét utolsó munkanapján reggelig az ország délnyugati–északkeleti tengelyében nagyobb területen is 20 millimétert meghaladó csapadékra kell számítani, de a Dunántúlon egy keskenyebb sávban akár 30 milliméter feletti csapadék is hullhat ma éjfélig. Délutántól az Északi-középhegység, majd estétől a Mecsek magasabban fekvő területein is várhatóan havazásba vált át a csapadék. Az északi hegycsúcsokon akár tíz centimétert meghaladó friss hótakaró is kialakulhat. A péntekre virradó éjszaka, hajnalban északkeleten (főként Borsodban) síkvidéken is megjelenhet havazás. A csapadékrendszer a péntek déli órákig fokozatosan elhagyja az országot, ezt követően veszélyes időjárási jelenség nem várható.

(via Országos Meteorológiai Szolgálat)