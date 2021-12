A KDNP-t aggasztja, hogy a Néppárt elnöke Márki-Zay Péterrel találkozott

Az MTI-hez pénteken eljuttatott, Semjén Zsolt KDNP-elnök, valamint Hölvényi György, a párt nemzetközi ügyekért felelős alelnöke és európai parlamenti (EP) képviselője által írt levélben arra hívták fel a figyelmet, hogy a magyar baloldali ellenzék az Európai Néppárt tagpártjának, a KDNP-nek politikai ellenfele.

Ez az ellenzék és annak jelöltje folyamatosan gyalázza az EPP egyik legrégebbi kelet-közép-európai tagpártját

– fogalmaztak a KDNP-s politikusok a levélben.

Szerintük Donald Tusk olyan emberrel tárgyalt, aki nem rendelkezik saját párttal, csak egy politikai platform jelöltje.

Ennek a platformnak tagja az a Jobbik, amely még röviddel ezelőtt is nyíltan antiszemita, szélsőjobboldali pártként lépett fel Magyarországon, és a párt EP-képviselője – aki ma is tagja az Európai Parlamentnek – néhány évvel ezelőtt a zsidó képviselők listázását kérte a magyar Országgyűlésben

– tették hozzá.

Azt is sérelmezték, hogy a több mint nyolcvan tagszervezetet, illetve partnerszervezetet tömörítő EPP elnöke a találkozót a tagsággal folytatott mindennemű előzetes egyeztetés nélkül tartotta meg.

A KDNP szerint Donald Tusk azzal találkozik, akivel jónak látja. Azonban az Európai Néppárt szabályzatával és hagyományával teljesen ellentétesek a közös sajtótájékoztatójukon az EPP elnökétől elhangzott mondatok, amelyek szerint a néppárton belül együtt kíván működni a magyarországi baloldali ellenzékkel, amelyet a néppárt megbízható és a kereszténydemokrata értékekhez hű partnerének tart.

Arra is kitértek, hogy a KDNP évtizedek óta tagja az Európai Néppártnak, de ilyen vagy ehhez hasonló eset még nem fordult elő. Reményeiket fejezték ki, hogy ez a jövőben is példa nélküli eseményként kerül be az Európai Néppárt történetébe.

Csütörtökön tartott Varsóban közös sajtótájékoztatót Donald Tuskkal, az Európai Néppárt (EPP) és a lengyelországi ellenzéki Polgári Platform (PO) elnökével Márki-Zay Péter, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje. A sajtótájékoztatón többek között elhangzott, hogy Donald Tusk várja Márki-Zay Péter mozgalmát az Európai Néppártba.

Az ellenzéki miniszterelnök-jelölt korábban a 168 Órának azt mondta: az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom ugyan nem alakul párttá, de még a 2022. áprilisi magyarországi parlamenti választás előtt létrejöhet egy kereszténydemokrata politikai alakulat a Pálinkás József fémjelezte Új Világ Néppártból, a Gémesi György-féle Új Kezdetből, illetve jobboldali polgármesterekből, volt miniszterekből, nagykövetekből és értelmiségiekből.

A Fidesz idén márciusban jelentette be, hogy elhagyja az Európai Néppárt frakcióját, majd a pártcsaládból is kilépett.

A csütörtöki Kormányinfón kérdezték Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert is Márki-Zay Péter és az Európai Néppárt közeledéséről. A miniszter arra hívta fel a figyelmet, hogy jelenleg nincs olyan szervezet Márki-Zay Péter körül, amelyet a néppárt felvehetne, a néppárt tagja ugyanis csak párt lehet. Azt is elmondta: a néppárti KDNP elvileg megvétózhatná a tagfelvételt.

