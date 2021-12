Gattyán György már óriásplakáton is kampányol

Nyomja meg a gombot! – ezzel a szlogennel indított mozgalmat a közelmúltban az egyik legtehetősebb magyarként számon tartott nagyvállalkozó, Gattyán György.

Ahogy korábban megírta az Index, a Docler Holdingot alapító milliárdos, aki nemrég lett ismét büszke édesapa és töltötte be az 51-et, A legnagyobb vállalkozás fantázianévre hallgató, napokban indított mozgalma elképzelhető, hogy párttá alakulna, és meg is méretteti magát a 2022-es országgyűlési választásokon.

Az évek óta Kaliforniában, Párizsban és Luxemburgban felváltva élő, 300 milliárdosra becsült vagyonnal rendelkező Gattyán György, aki vagyonát elsősorban webkamerás felnőtt-tartalmú szolgáltatásból szerezte, mozgalma zászlajára a digitalizáció kérdését tűzte. Meggyőződése, hogy Magyarországnak a digitalizáció általi rendszerváltásra van szüksége.

A múlt héten bejelentett gattyáni politikai ambíciók háttere, ahogy várható volt, az utóbbi napokban többek fantáziáját megmozgatta, az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter például egyenesen kijelentette, a Fidesz érdeke, hogy Gattyán György elinduljon a jövő évi országgyűlési választásokon. Az Indexnek nyilatkozó politikai elemzők ugyanakkor már jóval árnyaltabban fogalmaztak a pártalapítást fontolgató nagyvállalkozó politikai esélyeivel kapcsolatban.

Bármilyen szál vagy szándék is húzódjon meg a háttérben, ha egyáltalán van ilyen, egy biztos, Gattyán György most már óriásplakátokon is hirdeti magát, politikai jellegű mozgalmával együtt, amelynek szlogenje és maga az üzletember képe látható. A Gattyán György-plakátokat Szombathelyen Czeglédy Csaba ügyvéd, ellenzéki politikus szúrta ki és osztotta meg hivatalos közösségi oldalán azzal a szöveggel, hogy

Szombathelyen ezen a plakátfelületen az elmúlt sok évben mindig kormányzati plakátok voltak, most pedig hirtelen az egyik kormányzati óriásplakát helyén Gattyán György hirdetése tűnt fel. Ugyanez a helyzet a város több pontján. Vajon hogyan tudta ezt Gattyán elintézni?

– szerepel a bejegyzésben, amelyből egyértelműen kiderül, hogy ő is osztja Márki-Zay Péter véleményét Gattyán György indulásával kapcsolatban.