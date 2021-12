Nem kerül börtönbe a kínai szakács, aki megölte a tanárnőt a Honvédkórházban

Nem beszámítható, ezért nem kerül börtönbe az a kínai férfi, aki a Honvédkórház Covid-osztályán gyilkolt meg egy 54 éves nőt idén márciusban. A rendőrség által kirendelt orvosszakértők olyan súlyos zavarokat állapították meg a gyilkosnál, amely kizárja a büntethetőséget.

A Blikk szerint a férfi tudathasadásos elmebajban szenved, emiatt minden előzmény nélküli tudatkiesései vannak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyik pillanatban még teljesen normális, aztán valami miatt elborul az elméje, és akkor szörnyű dolgokat tehet.

A 38 éves férfi azt állította, hogy semmire sem emlékszik abból, ami a kórházban történt. Úgy tudni, hogy korábban szakácsként dolgozott, több gyermeke is van, és korábban semmilyen agressziót nem tapasztaltak nála. A rendőrség még azt is megvizsgálta, hogy a koronavírus-fertőzésnek köze lehetett-e ahhoz, hogy így viselkedett. Egyelőre annyira jutottak, hogy ezt sem lehet kizárni, mivel a betegség az idegrendszert is károsíthatja.

Az áldozat családjának rengeteg kérdése volt, és a tényleg mindenre kiterjedő nyomozás válaszokat adott ezekre. Természetesen nagyon szerették volna, ha az elkövető akár élete végéig börtönben marad, de tudomásul vették, hogy ez nem így lesz

– közölte a család jogi képviselője, Lichy József. Hozzátette: az ügy büntetőjogi része lezárult, hiszen nem lesz tárgyalás sem.

Az áldozat korábban egy XV. kerületi általános iskolában tanított matematikát és kémiát, a diákjai nagyon szerették.

Ő volt a legjobb tanár, akit csak ismertem. Az ő tantárgyait a legtöbben utálni szokták, de olyan beleéléssel és érthetően magyarázott, hogy mindenki imádta az óráit [...]. Rettenetesen sajnálom, hogy meghalt, azt pedig nem is tudom feldolgozni, hogy ilyen borzalmas körülmények között

– idézte fel egy korábbi tanítványa.