Hétfőn folytatódik az oltási akció, itt vannak a tudnivalók

A nagy sikerre való tekintettel Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön bejelentette, hogy újabb egy héttel meghosszabbította a kormány a november 22-én kezdődött oltási akciót, így az új időpont szerint december 12. vasárnap estig lehet a kórházi oltópontokon előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül oltakozni.

A kormányzati tájékoztató központ szerint az oltópontok minden nap reggel hét és este hét óra között vannak nyitva. A kórházak országszerte továbbra is megemelt oltási kapacitással várják az érkezőket akár az első, az elmaradt második vagy a harmadik oltásra. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, azokat érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált és foglalt az interneten időpontot, elkerülheti a várakozást.

A péntek reggel közölt adatok szerint az oltási akcióban már összesen 1,16 millióan vettek fel oltást, közülük 831 ezren a megerősítő harmadik oltást kérték. A szakemberek emlékeztettek, hogy a megerősítő oltással ismét 80–90 százalékra emelhető a védettségi szint. A még oltatlanokat továbbra is kérik, hogy vegyék fel mielőbb az oltást, mert a most terjedő delta-vírusvariáns rájuk a legveszélyesebb, súlyos megbetegedést képes okozni.

Mit vigyek magammal, ha oltásra megyek?

Az oltásra elsősorban magunkkal kell vinni a személyi iratokat: a személyi igazolványt és a tajkártyát. Aki második vagy harmadik oltást vesz fel, vigye magával a korábbi oltást igazoló dokumentumokat. Az oltópontokra előzetes regisztráció nélkül érkezőket a helyszínen regisztrálják. Akik időpontfoglalás nélkül érkeznek, érkezési sorrendben fogják beoltani. Aki előzetesen regisztrált, elkerülheti a sorban állást. Aki még nem regisztrált a Vakcinainfó oldalon, fel tudja gyorsítani a regisztrációt a helyszínen, ha letölti és előre kitölti a regisztrációs lapot és a hozzájáruló nyilatkozatot.

Mikor, meddig és hol tudom előzetes regisztráció nélkül felvenni az oltást?

Az oltási akció november 22-én kezdődött, és eredetileg csak egy hétig tartott volna, azonban a sikeressége miatt a kormány úgy döntött, december 12-ig meghosszabbítják az akciót. Az oltásokat kórházi oltópontokon, egyes településeken szakrendelőkben is fel lehet venni. A tájékoztatás szerint 101 megyei és városi kórházban várják az oltakozni szándékozókat reggel hét és este hét óra között. A kórházak megemelt kapacitással készülnek az oltási akcióhétre, Budapesten kiemelten növelik az oltópontok számát. Az oltópontok listáját ide kattintva töltheti le.

Milyen vakcinát vehetek fel az oltási akcióhéten?

Az oltási akcióhéten ötféle vakcina áll rendelkezésre:

Pfizer,

Moderna,

AstraZeneca,

Janssen és

Sinopharm.

Az oltóorvosok segítenek majd a legmegfelelőbb vakcinát kiválasztani az oltakozáshoz.

Részt vehetnek az oltási akcióhéten a 12 és 17 év közöttiek?

Az oltási akcióhéten a 12 és 17 év közöttiek is részt vehetnek, ebben az esetben azonban javasolt a szülői kíséret. Az említett korosztály számára kötelező a szülői hozzájáruló nyilatkozat felmutatása, amelyet ide kattintva lehet elérni.

Mikor várható az 5 és 11 év közöttiek oltása?

Az oltási akció keretében még nem, de heteken belül várhatóan megkezdődhet az 5 és 11 év közötti gyermekek oltása is. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) november 25-én jelentette be, hogy engedélyezi ennek a korosztálynak az oltását is a Pfizer-vakcinával. Az első gyerekek oltására alkalmas Pfizer-szállítmány várhatóan december 13-án érkezik meg Magyarországra.