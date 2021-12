Márki-Zay Péter miatt int búcsút az ATV-nek Simon András

Simon András kilenc év után távozik az ATV-től, és a jövőben Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt mellett dolgozik. A Csatt és A nap híre műsorvezetőjét Márki-Zay Péter hívta a stábjába, amire rábólintott. Simon András pénteken szerepel utoljára A nap híre című műsorban.

Simon András vezette legutóbb az ATV-n az ellenzéki miniszterelnök-jelölti vitát, amelyen többek között Márki-Zay Pétert is kérdezte, akinek kampányát segíti a jövőben.

A műsorvezető kilenc éve dolgozik az ATV-nél, hosszabb kihagyás után került vissza a képernyőre, korábban ugyanis, 1993 és 1999 között a Magyar Televíziónál dolgozott, majd 1999 és 2002 között a TV2 Tények és Jó estét, Magyarország! hírműsorait szerkesztette és vezette, majd 2002-től az Este című közéleti-politikai magazinműsor főszerkesztője és műsorvezetője volt.

Az ATV közleménye szerint Simon András olyan szakmai felkérést készül elfogadni, amely mellett nem tud eleget tenni televíziós kötelezettségének, ezért távozik az ATV-től.

– közölte az ATV.

Simon András jelezte, olyan szakértői, tanácsadói feladatot készül elvállalni, amely összeegyeztethetetlen a hírműsorok kritikus kérdezői szerepével.

Az ATV-be érkezésem előtt is szervezeti kommunikációt irányítottam, ez most is így lesz. Jó időszaktól viszont nem jó elbúcsúzni. Hálás vagyok az ATV vezetésének és remek közösségének az együtt töltött csaknem kilenc év feladataiért, a televízió nézőinek pedig a megtapasztalt szeretetért és a megtisztelő figyelemért