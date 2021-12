MOK: 125, intenzív osztályon fekvő beteg közül 87 oltatlan

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) legújabb, a szervezet hivatalos közösségi oldalán közzétett kutatásából kiderült, hogy a következőképpen oszlik meg állapota alapján 125, intenzív osztályon kezelt beteg:

70 fő intubálva, altatva lélegeztetőgépen van;

35 fő non-invazív lélegeztetésben részesül;

20 fő maszkon keresztül kap oxigént;

87 fő oltatlan;

31 fő négy hónapnál régebben volt beoltva;

7 fő négy hónapon belül volt beoltva, közülük 2 fő háromszor volt már beoltva.

A MOK a bejegyzésben kiemelte, fontos, hogy az intenzív osztályokon fekvő betegek között jelentős eltérés volt az oltott és az oltatlanok, valamint az intubált és a nem intubált betegek számában.

A szakmai szervezet szintén megjegyzi, bár most idézett kutatásuk nem reprezentatív, az is kiderült belőle, hogy az oltott páciensek jellemzően az 1930-as és az 1950-es évek közötti időszakban születtek, míg az oltatlanok között az 1990-es években születettek is vannak.

Végül a MOK azt is hozzátette, ez a 125-ös betegszám több intenzív osztályon fekvő beteg együttes száma, egy adott napon. Az intenzív osztályok betegfelvételi módszere eltér, ezért a non-invazív módszerrel lélegeztetett betegek száma az itt jelöltnél magasabb lehet.

Változott a koronavírus adatközlés rendje

A MOK mostani felmérésének azért is van plusz információértéke, mert a hivatalos kormányzati koronavírus tájékoztató oldala eleve nem közli az adatokat ilyen részletességgel, ráadásul a héten változott a koronavírus-adatközlés eddigi megszokott rendje, mert az operatív törzs a kórházakat az eddigieknél is egységesebb, részletesebb adatszolgáltatásra kérte.

A kórházak eddig az invazívan – súlyos légzési nehézség esetén, intubációval végzett tartós gépi lélegeztetés intenzív terápiával – és a nem invazívan – csak a beteg arcára erősített maszkon keresztül – lélegeztetett betegekről is közölt adatokat. A jövőben viszont csak az invazív lélegeztetéssel kezelt betegekről kell külön adatokat szolgáltatni, vagyis a maszkkal lélegeztetett emberek száma nem lesz benne a statisztikában.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón megerősítette, hogy a kormány szerint újabban invazív lélegeztetés az, ami informatív olyan értelemben, hogy az életmentő beavatkozásnak az invazív lélegeztetés számít.

