Orbán Viktor: Aggódni kellett, hogy elfogy a magyar sport

Az egyetemek fejlesztésével Európa legjobbjai közé kerülhetünk – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Gödöllőn, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tulajdonában lévő Gödöllő Városi és Térségi uszoda megnyitó ünnepségén. A kormányfő kiemelte:

2010 előtt a magyar sport a megszűnés szélén állt, olyan állapotok voltak az infrastruktúra, a szakemberképzés és a finanszírozás tekintetében, hogy aggódni kellett, a nemzeti büszkeségünk egyik fontos tartóoszlopa, a magyar sport elfogy.

Orbán Viktor ismertette, hogy 2010 óta 2100 milliárd forintot költöttek sporttámogatásra, az igazolt sportolók száma 560 ezer lett. A most átadott uszodát úgy jellemezte, hogy az egész ország büszkeségét növeli. Mint mondta, fontos, hogy ha új dolgot építenek, azt olyan színvonalon kell tenni, hogy Európa bármely országában megállja a helyét, de egyedi is legyen.

A kormányfő elmondta, hogy nagy fejlesztési tervük volt az uszodákkal kapcsolatban. Ezt az úszószövetség dolgozta ki, a kormány pedig elfogadta, de a járvány derékba törte a terveiket. A cél, hogy minden iskolás gyerek tudjon úszni, a legtehetségesebbek versenyszerűen is – mondta.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a korábbi ígéreteket tartják, más létesítményeket is építenek, és Gödöllő nemcsak a sporthoz kapcsolódó fejlesztésekben részesült, hanem más beruházások is történtek.

Ilyen, amikor elnyomnak egy várost a kormánypártok

– tette hozzá a kormányfő, aki szerint az agráregyetem mindig is a büszkesége volt Magyarországnak, de „új világba lépünk, minden megváltozott, ami kikényszeríti a változtatásokat”. Az egyetemekre 2700 milliárd forintot fordítanak, és több mint 200 milliárd jut az agráregyetemnek.

A megnyitón felszólalt mások mellett Csányi Sándor, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, Gyuricza Csaba, az egyetem rektora és Vécsey László fideszes országgyűlési képviselő is.

A miniszterelnök a napot a Kossuth rádió reggeli műsorában kezdte, ahol a koronavírus-járványról, a rezsicsökkentésről és a gyermekvédelmi népszavazásról is beszélt.