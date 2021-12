Januártól 10 százalékkal emelkedik a pedagógusok bére

Megjelent az a kormányrendelet, amely előírja a pedagógusok tízszázalékos béremelését. A Magyar Közlönyben megjelent rendeletet Orbán Viktor írta alá, hatálybalépésének napja 2022. január 1.

A rendelet előírja, hogy a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó foglalkoztatottak az alapilletményük húsz százalékának megfelelő ágazati szakmai pótlékra lesznek jogosultak.

Korábban Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be a közszolgálati rádióban, hogy jövőre több szektorban is nőnek a bérek. Ide tartoznak az ápolók, bölcsődei, szociális és kulturális dolgozók is. A pedagógusok béremelését a kormány végül tíz százalékban állapította meg, amiről Gulyás Gergely is elismerte, hogy nem elég. Véleménye szerint jogos a pedagógusok részéről, ha ezt egyelőre nem tartják elegendőnek, ám egy járványhelyzet kellős közepén a kormány részéről most ennél többre nem futja.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) korábban az Emberi Erőforrások Minisztériumával is tárgyalt a béremelés ügyéről.