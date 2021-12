Bérfagyasztónak tartják a pedagógusok a tízszázalékos emelést

„Meccs közben nem hirdetünk végeredményt” – reagált a PSZ és a PDSZ a hírre, miszerint a korábban bejelentett tízszázalékos béremelés már a Magyar Közlönyben is megjelent, annak ellenére hogy a szakszervezetek jelenleg is sztrájktárgyalásokat folytatnak a kormánnyal.

Mint arról korábban beszámoltunk, a két nagy pedagógus-szakszervezet sztrájktárgyalásokat folytat annak érdekében, hogy az oktatás színvonala és a tanárok helyzete jobb legyen. Követeléseik egyik, ha nem a legfontosabb eleme a bérrendezés, az előrejelzések ugyanis azt mutatják, hogy ha nem lesz jelentős változás, pedagógus sem lesz, aki tanítsa a gyerekeket.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban tízszázalékos béremelést jelentett be – ami jelentősen elmarad attól, amit a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) és a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) követel –, az erről szóló rendelet most a Magyar Közlönyben is megjelent.

A pedagógusok sztrájkbizottsága visszautasítja, hogy tárgyalás közben Orbán Viktor rendeletben hirdette ki „bérfagyasztó” ajánlatát. (…) Meccs közben nem hirdetünk végeredményt!

– reagáltak a szakszervezetek.

Közleményükben emlékeztettek: a kormány a 2014-es 101 500 forintos minimálbérrel mint vetítési alappal befagyasztotta az illetményeket, és úgy tűnik, hogy ezen nem is kívánnak változtatni.

„Januártól egy 17 éves fiatal, akinek szakmunkásvizsgája van, ugyanannyit fog keresni, mint egy 14 éve pályán lévő tanítónő, óvónő. Közben a minimálbér és a garantált bérminimum tovább nő jövőre, de a kormány nem tartja fontosnak, hogy azokat is megbecsülje, akik a gyermekeket, a diákokat oktatják és nevelik. Ezzel a döntésével a kormány ismét megalázta a közoktatásban dolgozókat” – írták, majd hozzátették: mi azért megvárjuk a meccs végét, amely akár a jövő év tavaszáig is kitolódhat.

