Változékony időjárásra kell ma készülni, hiszen míg délelőtt változóan felhős, napos időre számíthatunk, csapadék kora estig nem várható, estére az egész országot felhők borítják majd, és csapadékra számíthatunk – tudható meg sz Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Fotó: OMSZ / met.hu Szombat délelőtti időjárás-előrejelzés

A péntek éjszaka képződött zúzmarás ködfoltok délelőtt megszűnnek, és fátyolfelhős, napos időre van kilátás. Az északi megyékben helyenként vastagabb felhőzet is elképzelhető. Estétől azonban mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon beborul az ég, késő este északnyugaton eső, havas eső is előfordulhat. A déli szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül, az Alpokalján és a Fertő környékén meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +5 fok között várható. Késő estére -4, +2 fokra hűl le a levegő.

Fokozatosan mindenhol beborul az ég, és egyre többfelé kell csapadékra is számítani. A legtöbb helyen eső várható, de a hegyekben valamint északkeleten síkvidéken is havazás lesz a jellemző. Emellett az ország északi felén síkvidéken is előfordulhat havas eső, kisebb körzetekben ónos eső. A többnyire gyenge vagy mérsékelt déli, délkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -4 és +2 fok között alakul, azonban északkeleten a fagyzugokban helyenként ennél hidegebb is lehet.

Fotó: OMSZ / met.hu Szombat esti időjárás-előrejelzés

Habár szombat estig nem érkezik újabb front Magyarországra, ám a mai idő sokaknál okozhat egészségügyi problémákat. Többek között vérnyomáspanaszok és fejfájás is kínozhatja az azokra érzékenyeket, de emellett a hideg időben erősödnek a kopásos jellegű ízületi bántalmak, különösen reggel, de a tartósabban fagyos helyeken napközben is jelentkezhetnek izomgörcsök, végtagfájdalmak.

A közlekedőknek délelőtt nem kell olyan időjárási jelenségre készülniük, ami veszélyes lehet, ám a késő délután, este érkező csapadék már csúszóssá teheti az utakat, különösen ott, ahol ónos eső érkezik.

(via Időkép, Országos Meteorológia Szolgálat)