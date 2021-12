Már tavaly vizsgálta a nemzetbiztonság a fővárosi politikusokat

Kiss Ambrus főpolgármester és Tordai Csaba is átment az átvilágításon.

Nemzetbiztonsági átvilágításon esett át még tavaly Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes és Tordai Csaba, a főpolgármester jogi tanácsadója is – írta a Népszava. A lapnak nyilatkozó Kiss Ambrus szerint a vizsgálatokat még 2020 tavaszán rendelte meg Karácsony Gergely főpolgármester, mivel mindkét érintett a munkája során hozzáférhet minősített adatokhoz is például katasztrófahelyzetekben, egyes állami ügyekben. Kiss Ambrus szerint ilyen adat azóta sem került elé. A vizsgálat azonban decemberben azzal zárult, hogy nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot. Tordai Csaba a Népszava kérdésére szintén megerősítette az átvilágítás tényét. Az ok és az időpont elmondása szerint ugyanaz volt, a vizsgálat nála sem tárt fel kockázati tényezőt.

A szerkesztőségünkhöz korábban eljuttatott, idén májusban készült hangfelvétellel – amely szerint állítólag jutalék-rendszer működik a Városházán – kapcsolatban Kiss Ambrus már korábban tagadta a vádakat, és közölte, hogy feljelentést tesz. A Népszavának elmondta, hogy sem a felvételen beszélő Gansperger Gyulát nem ismeri, sem pedig Berki Zsoltot.

Ha jutalékrendszert működtetnék, ahogy állítja néhány arctalan, akkor ennek a kormánynak a nemzetbiztonsági szolgálata nem adott volna ilyen minősítést”

– állította a lapnak a politikus. Tordai Csaba még nem állt a nyilvánosság elé.

Az újságnak nyilatkozó, az ügyre állítólag rálátó névtelen forrás szerint a sajtóhoz eljuttatott, – és az ügyben eddig érintetté vált politikusok szerint manipulált – felvételek valódi célja nem is igazán a karaktergyilkosság vagy a lejáratás, mivel ahhoz ezek nem elegendőek. Inkább a zavarkeltés, ami „klasszikus bomlasztási művelet.” Az akció célja pedig az lehet, hogy bizalmatlanságot keltsenek, és nyomás alá helyezzék Karácsony Gergelyt és munkatársait, akár egészen a választásokig is. Az újság szerint a városvezetés azért állt ki Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezetője mellett, mert a munkájukat jól végzőknek tudniuk kell azt, hogy kiállnak értük.

(Borítókép: Kiss Ambrus. Fotó: Karip Tímea / Index)