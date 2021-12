Vattay Gábor: Ebben a hullámban akár 12 ezer ember is odaveszhet

Lassulni látszik az új fertőzések száma, de Vattay Gábor, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszéke vezetője arra számít, hogy a napi halálozási adatok még napokig emelkedhetnek, mivel a halálozási ráta görbéje nagyjából egyhetes késéssel követi az új fertőzéseket jelző esetszámét. Elemzése szerint – amelyet a Népszava idézett – utóbbiból az következik, hogy ebben a hullámban akár 12 ezer ember elvesztésére is számítani lehet. Úgy vélte, hogy a mostani folyamatok alapján még karácsonykor is háromezer körül lesz a fertőzöttek napi száma.

A tudós azzal számol, hogy mivel a mostani járványhullám alakulásában az újonnan felfedezett omikron-variáns hatása még nem érzékelhető, ezért majd csak a következő hetekben derül ki, hogy mennyire cseng le a negyedik hullám, mielőtt február tájékán számottevővé válhat az új variáns által okozott fertőzések jelentette probléma.

Hivatalosan egyelőre nincs jelen Magyarországon az omikron, azonban tekintve, hogy Romániában és Csehországban is kimutatták már, nem elképzelhetetlen, hogy hamarosan itthon is megjelenik. A szakértő abban bízik, hogy amennyiben lesz is ötödik hullám februárban, a mostani oltási kampány hatása már enyhíteni fogja azt.

