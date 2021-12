A kormány egy új törvényjavaslat révén végleg ellehetetlenítené a légi forgalmi irányítók számára azt, hogy sztrájkoljanak – közölte Székely Tamás, Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke.

Az ügy előzménye, hogy idén júliusban a légi forgalmi irányítók sztrájkolni készültek, mert kevésnek tartják az életbe léptetett 15 százalékos béremelést. Erre válaszul a kormány rendeleti úton megtiltotta azt, hogy sztrájkolhassanak.

A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott szervezeteken túl honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből nincs helye sztrájknak a honvédelmi rendszerek és létesítmények ágazati kijelölő hatósága által a honvédelmi érdekből nemzeti létfontosságú rendszerelemmé kijelölt rendszerelemet üzemeltető légi forgalmi irányítószolgálat ellátásáért felelős szervezetnél

− áll az akkor kiadott rendeletben, amely még mindig érvényben van.

Székely Tamás ezzel kapcsolatban kifejtette: most egy új törvényjavaslat által olyan feltételeket írnának elő hosszú távon is, amelyeket nem lehetne teljesíteni. Közölte továbbá azt is, hogy a szakszervezet az illetékes bírósághoz, valamint az Alkotmánybírósághoz is fordult emiatt, de beadványukról még nem született döntés.

(via 24.hu)