Kiszivárgott egy hangfelvétel a mentősöktől, letesztelték Covidra a Mikulást

Sajátos ünnepi videót készítettek az Országos Mentőszolgálatnál, ahol egy mindennapos rádiós bejelentkezést szimuláltak, ám ebben a mentésirányító, az esetkocsi és mentőhelikopter is a Mikulással kapcsolatos jelentéseket közöl.





Az Országos Mentőszolgálat rádióadásából az is kiderül, hogy a Mikulás Covid-minta-vételét is a mentők végezték, mielőtt útra kelt. A teszt negatív eredménnyel járt, így a Mikulás már el is indulhatott a gyermekekhez.

A mentőhelikopterről pedig azt tudatják, hogy a makkegészséges piros ruhás szánját már Magyarország felett is érzékelték, így hamarosan eljuttatja ajándékait a magyar gyerekeknek.