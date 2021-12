Ismét feltűnt a farkas a Börzsönyben

Az utóbbi években többször is láttak farkast Magyarország északi részén, ami azért is ritkaság, mert rendkívül rejtőzködő állatról van szó. Az Ipoly Erdő Zrt. a Facebook-oldalán számolt be az újabb észlelésről.

Az Index is tájékoztatott már farkas jelenlétéről, 2018 nyarán egyértelmű bizonyítékot szolgáltatott egy kameracsapda, ami rögzítette a négylábút. Akkor Bedő Péter, a Börzsöny Alapítvány nagyragadozó-kutatója tette közzé a nem mindennapi felvételt.

A szakember elmondta a fotó közzététele után, hogy vannak a farkasokhoz megszólalásig hasonló kutyafajták, illetve akár hibridek is előfordulhatnak, de figyelembe véve a farkasok börzsönyi jelenlétére vonatkozó egyéb bizonyítékokat, a DNS-mintákat is beleértve, melyek 2017 decembere óta összegyűltek, nagy biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy a közzétett képen látható kutyaféle egy farkas.