Célba érhetett a Hős utcában elhelyezett ápolók jajkiáltása

A Balatonfüredről és Hévízről a Honvédkórházba vezényelt egészségügyi ápolók silány minőségű Hős utcai szállásról számoltak be a közelmúltban, a Honvédelmi Minisztérium azonban felújított kollégiumi épületről tud. Megpróbáltuk feloldani az ellentmondást. Eközben lehet, hogy a megjelent cikk nyomán kezd el rendeződni a helyzet.

Azután, hogy a Honvédkórházba vezényelt egészségügyi dolgozók megalázó fővárosi lakókörülményeiről írtunk, jelentkezett nálunk egy ápoló, és megerősítette, amit a Vasutasok Szakszervezete elnöke, Meleg János mondott az Indexnek november közepén.

A szakszervezet azt írta eredeti közleményében, hogy a Balatonfüredről és Hévízről Budapestre rendelt húsz szakápolót (néhányan a szakszervezet tagjai) egy olyan honvédségi kollégiumban helyezték el a Hős utcában, amely mellett lőgyakorlatokat tartanak. Négyágyas szobákban kaptak helyet, a közös vécé és a zuhanyzó a folyosó végén van; a fotók alapján tényleg nem vonzóbb a helyszín egy munkásszállónál. Az ápolók elmondása szerint ilyen körülmények között képtelenek normálisan pihenni, legfeljebb két-három órát tudnak nyugodtan aludni, miután a Covid-helyzetben igen megterhelő munkát végeznek.

A Honvédkórháznak írt kérdéseinkre a Honvédelmi Minisztérium válaszolt, azt írták, a vidéki telephelyekről Budapestre vezényelt egészségügyi dolgozókat korábban is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem felújított kollégiumában szállásolták el, a Hungária körúti Zrínyi Miklós campuson. Hozzátették,

a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ szakmai vezetői folyamatosan tartják a kapcsolatot a vezényelt állománnyal.

Az Indexnél jelentkező ápoló azt írta, egy porcikája sem kívánja, hogy névtelenül nyilatkozzon, ám több évtizedes honvédségi munkaviszonnyal és tapasztalattal a háta mögött attól tart, ha felfedné a kilétét, nemcsak saját magát, de a kollégáit is veszélyeztetné, nem tudná megvédeni magukat az esetleges retorzióktól. Emiatt a kollégái sem mernek konfliktust vállalni, és nem lesznek hajlandók a nyilvánosság elé állni az ügyben, akkor sem, ha rémisztő körülmények között kell élniük a mindennapjaikat.

Őket is az egyik vidéki honvédségi egészségügyi intézményből vezényelték a Honvédkórházba, és ők is laktak a Hős utcában 2020 decemberétől 2021 májusáig. Forrásunk megerősíti a minisztérium nekünk adott válaszát, a kollégiumi épületet valóban felújították, de csak a legfelső két szintet, ahol az első csoportban érkezőket helyezték el. Az állomány nagy része viszont a 2. és a 6. emeleten, illetve a nulladikon kapott szobát.

„Higgye el, a szocreál enyhe kifejezés arra, ami ott fogadott bennünket. Személy szerint nem voltam hajlandó azon a szinten lakni, és a szolgálatos tiszt jóvoltából költözhettem a nullásba (…) tévé, internet és hűtő nélkül”

– írja az ápoló. A vécét, ahogy fent is írtuk, közösen használhatták a folyosón, ahogy a tusolót is – négy főre jutott egy. Bár a minisztérium azt mondja, tartották velük a kapcsolatot, forrásunk állítja, egyetlen döntéshozó helyi vezetőjük sem látta, milyen körülmények között kénytelenek élni, és nem is tájékozódott az elhelyezésükről.

Az ápolóknak természetesen nem az a fő problémájuk, hogy a Covid miatt agyonterhelt kollégáik munkáját kell segíteniük egy másik intézményben, hanem az, hogy nem kapnak nyugodt körülményeket biztosító szállást, ahol alaposan ki tudják pihenni magukat a fárasztó kórházi műszakok után.

A nekünk nyilatkozó ápoló utóbb elárulta, a most vezénylés alatt lévő kollégák beszámolója szerint

„rohamléptekben (szinte pánikszerűen) zajlik az épület felújítása”, különös tekintettel a 2. és 6. emeletre, ahol forrásunk és az akkor vezényelt egészségügyi dolgozók laktak.

Elképzelhető, hogy a Vasutasok Szakszervezete közleménye és az ügyről írt cikkünk is célba talált.

A fenti beszámolók fényében újabb kérdéseket tettünk fel a Honvédelmi Minisztériumnak, amelyekben arról érdeklődtünk,

tudnak-e róla, hogy az állomány egy része nem a felújított emeleteken kapott helyet, helyi vezetőjük nem tájékozódott-e a helyzetükről.

Azt is megkérdeztük, mikor kezdték el helyrepofozni a 2. és a 4. emeletet, és hogy azért újítják-e fel a szinteket, hogy ott majd átvezényelt egészségügyi dolgozókat helyezzenek el.

A legfőbb kérdés persze összefügg ezzel: van-e lehetőség arra, hogy jobb minőségű szállást kapjanak a Honvédkórházba vezényelt egészségügyi dolgozók?

Kedden küldtük el a kérdéseket, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)