Újabb részletek derültek ki az egykori labdarúgó, Lazsányi László meggyilkolásáról

Az egész sporttársadalmat megrázta Lazsányi László egykori NB I-es labdarúgó, Deutsch Tamás apósának meggyilkolása. Most kiderültek a tragédia részletei is, a gyanúsított előzetes letartóztatásáról pedig hétfőn dönt a bíróság.

Úgy tudni, a gyilkosság gyanúsítottja egy 57 éves informatikus férfi, aki egy éve érkezett a kétszintes, a Duna partján álló apartmanházba bérlőként. Eleinte normálisan fizette a bérleti díjat, néhány hónappal ezelőtt azonban már késett vele, és az utóbbi hónapokban már egyáltalán nem fizetett. Emiatt többször is távozásra szólították fel, és Lazsányi László is határozottan kérte, hogy hagyja el a szobáját. Többször is cserélték a zárat, de hiába, azt is felfeszítette.

Ez történt péntek délután is. A férfi a nála lévő vadászkéssel feszítette fel a zárat. Erről viszont az épület többi lakója értesítette Lazsányit, aki a helyszínre ment, hogy számonkérje. A kettejük közötti veszekedés tettlegességig fajult, és a korábban a behatoláshoz használt vadászkéssel az albérlő megszúrta az egykori focistát.

Az incidens után mentőt hívtak, akik a helyszínre érkezve megpróbálták újraéleszteni a megkéselt áldozatot, de nem tudták megmenteni Lazsányi László életét. A rendőrség még a helyszínen elfogta a gyanúsítottat.

A Fővárosi Főügyészség kezdeményezte a gyanúsított előzetes letartóztatását, erről hétfőn dönt majd a bíróság

– közölte Bagoly Bettina ügyészségi szóvivő. Az épület gondnoka elmondta, milyen embernek ismerte az áldozatot:

Laci remek ember volt, mindenki szerette. Valósággal rajongott a házért, sok időt töltött itt. Ő intézte a bérléseket, a kifizetéseket, a foglalásokat. A veje, Deutsch Tamás is többször megfordult itt.

Közölte: az épületben egyelőre felfüggesztették a szobák hirdetését, valamint az ünnepi időszakra tervezett zenés szórakoztató programokat is törölték.

Lazsányi László meggyilkolása a sporttársait is megrázta. Az egykori labdarúgó az utóbbi időben még aktívan sportolt, játszott például egy öregfiú-focicsapatban is. Társai jómódban élő, intelligens, életművész férfiként tartották számon.

A Blikk kereste Deutsch Tamást is, de a politikus egyelőre nem nyilatkozott a történtekkel kapcsolatban. A lap úgy tudja, hogy őt és párját is megviselték a történtek, mivel apósa december 5-én esedékes születésnapjára készültek, amikor a tragédia történt.

Lánya búcsúztatta születésnapján

Apunak ma VAN a születésnapja. Lazsa ma LENNE 67 éves. Aput, Apát, Lacit, Öreget, Fatert, Papát, Lacikát ugyanis a barátai mellett még a családon belül is sokszor így hívtuk, LAZSA!

– emlékezett meg édesapjáról vasárnap délután a Facebookon az áldozat lánya, Deutsch-Lazsányi Erika.

Meghalt. Meggyilkolták. Elvették az életét. Felfoghatatlan. Nincsenek rá szavak

– írta, hozzátéve: hálás azért, hogy ő volt az édesapja, mert csodálatos embert volt.

Édesanyám, a fiam és a férjem nevében is köszönjük mindenkinek, aki osztozik a gyászunkban, köszönjük a számtalan részvétnyilvánítást

– jelezte Deutsch-Lazsányi Erika, és azt is közölte, hogy Lazsányi László temetéséről értesíteni fogják a barátait, ismerőseit, sporttársait.