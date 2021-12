Inaktiválták a koronavírust Pécsett

Inaktiválták a koronavírust a Pécsi Tudományegyetem (PTE) kutatói egy saját fejlesztésű UV-kamrában, UV-C fény segítségével. Nemrég Szegeden is áttörést értek el a vírus ellen, sőt egy magyar kutatás is bizonyítja azt is, hogy az antidepresszánsok segíthetnek a Covid ellen.