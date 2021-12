Közel 100 fát kell kivágni Budapest legzöldebb kerületében

A Budapest legzöldebb részének kikiáltott XII. kerületben, a Zugligeti út alsó szakaszán, zöld festékszóróval szinte az összes gesztenyefa törzsére pontszerű jelzést helyeztek el. Ezeknek az átmérője esetenként a 60 centimétert is eléri, ami arra utal, hogy legalább fél évszázada hozzátartoznak Virányos itteni utcaképéhez. Ez a helyzet azonban most megváltozik.

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt., (a Főkert jogutóda) arról tájékoztatta lapunkat, hogy a társaság a héten kezdi meg a fakivágási és faápolási munkákat.

Összesen 99 fa kivágását tervezzük, melyek leromlott állapotuk miatt veszélyt jelentenek környezetükre, így a gyalogos forgalomra is. Leromlásukhoz életterük beszűkülése, a fák számára kedvezőtlen városi körülmények vezettek. Ez a folyamat a fa általános leromlása (pl. száradás) mellett kedvez a korhasztó gombák és más kórokozók, kártevők megtelepedésének is.

A kivágandó fák életkora 4 és 52 év közötti, átlagosan 27 év, pótlásukat a kivágástól számított egy éven belül tervezik, a pontos faj és fajta kiválasztása még folyamatban van, de az biztos, hogy a városképi környezethez illeszkedő és megfelelő várostűréssel rendelkező faj egyedeit ültetik majd el.

A fák élőlények és a városi közeg minden szereplője – a FŐKERT és a kerületi zöldfelületi üzemeltetőkön kívül – nagyjából mindet elkövet azért, hogy ezek a fák lehetőleg ne maradjanak sokáig életben.

– ezt a radikális álláspontot már Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze fogalmazta meg lapunknak. A szakember szerint ugyanis egy fának olyan a város, mint egy embernek a szigorított fegyház.

Leburkolják a gyökereit, ráparkolnak, megsértik a törzsét, ágaira ráaggatnak dolgokat, sóznak, kutyát pisiltetnek, cigarettacsikket pöckölnek, rálakatolnak biciklit, közműveket fektetnek alá, járdákat és utat újítanak körülötte, magas gépjárművek miatt űrszelvény-gallyaznak, elektromos vezetéket vezetnek át és emiatt lombkoronát csonkolnak, térfigyelő és közvilágítás miatt metszenek le ágakat.

Ezek a fel sem tűnő sérülések, élettér beszűkülést, egészségi leromlást idéznek elő. A fák lassan halnak meg. A Főkert figyelemmel követi az ilyen esetek következményeit és ahol a haldoklás átlépi a veszélyes zónát, ott beavatkoznak. A Zugligeti úton is ennek lehetnek tanúi az arra járók.

A főtájépítész biztos abban, hogy a kertészeti cég csak abban az esetben vág ki fát, ha más megoldás már nincs. Azokat pedig pótolja.

Nem kell számottevő fejlesztés ahhoz, hogy egy fasor leromoljon. Elég hozzá rengeteg parkoló autó, a zöldfelület folyamatos igénybevétele, a sózás és egy-két kártevő vagy éppen egy klímaváltozás.

A gesztenyefáknak ideális esetben akár 100-160 éves életútjuk is lehet, de a nagyváros nem ideális eset. Nagyon nem az. A magyarországi-, így a szóban forgó vadgesztenyéket is egy ideje támadja az aknázómoly, amely a klímaváltozás hatására Makedóniából terjed el 1997-re az egész országban. Klasszikus gyengültségi kártevő ami tovább gyengíti az egyébként is gyenge fákat. A Főkert ellenük injektálásos egy ideje vegyszeres védelemmel próbálkozik.

A kivágásra ítélt fákat lehetőség szerint őshonos fákkal igyekeznek pótolni, de a lehetőségeket leszűkíti az az adottság, hogy a faiskolákban egyáltalán mi az, ami elérhető. A hazai faiskolákban ugyanis óriási hiány alakult ki az elmúlt években. (A Főkert elsősorban Tahiból, a saját faiskolájából pótolja a fákat, de ha ez valamilyen ok miatt lehetetlen, akkor más forrásból szerzi be őket.)

Mi lesz a kivágott fákkal és fészkekkel?

A kivágott fákat a főváros kertészeti cége a helyszínen feldarabolja és a Keresztúri úti komposztüzemébe szállítja, ahol fadarálék, mulcs és komposzt lesz belőlük, amelyet a közparkokban használnak fel vagy értékesítik azokat a kereskedelemben, komposztált trágyaként.

A fakivágásokat a Főkert igyekszik a költési időszakon kívüli időpontra időzíteni, az azonnali veszélyelhárítás esetei természetesen kivételt képeznek ez alól. Alapesetben egy ideje már zoológiai vizsgálat előz meg minden ilyen radikális beavatkozást.

(Borítókép: Ambrus Balázs / Index)