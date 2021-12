Továbbra is Putyinékra gyanakszik Karácsony Gergely

Nagyon érdekes, hogy az utóbbi időszakban a fővárosi politikusok mennyire nem a lényeggel foglalkoznak, és mennyire mellébeszélnek. Mindenről esik szó, csak épp arról nem, ami a már általam bemutatott hanganyagokon elhangzik

– mondta az Anonymus-maszkos alak hétfőn közzétett videója elején, majd nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a Városháza-ügyben érintett Gansperger Gyula arról beszélt, hogy külföldi nagytőkés csoportok finanszírozhatják az ellenzéket.

Karácsony szerint figyelemelterelés zajlik

Karácsony Gergely nem reagált a nyilvánosságra került beszélgetés tartalmára, ugyanakkor kedden a Facebookon közzétett egy bejegyzést, amelyben a következőket írta:

Napról napra többet látunk az orosz típusú, a városvezetést célzó fideszes lejárató kampány hátteréről. Erős a gyanú, hogy ezzel az újságírók és ellenzéki közéleti szereplők megfigyelésére engedélyt adó fideszes államtitkár korrupciós ügyéről és az önkormányzatok, elsősorban Budapest kormányzati kivéreztetéséről igyekeznek elterelni a figyelmet – közben persze magukat leplezik le.

A főpolgármester tehát továbbra is az orosz titkosszolgálatokat véli fölfedezni a fővárosi ingatlanügyeknél működő jutalékos rendszer leleplezésére irányuló hangfelvételek mögött, bár konkrét állításokat ismételten nem fogalmazott meg.

Az önleleplezés sorába tartozik, hogy a tegnapi vizsgálóbizottsági ülésen a Fidesz tiltakozott az ellen, hogy az orosz szálat is vizsgálja a testület. Tudjuk, hogy Oroszország rendszeresen próbál titkosszolgálati dezinformációs kampányokkal beavatkozni más államok belpolitikájába, különösen a választások előtt. Alighanem ez a kulcsa a történetnek.

A főpolgármester kifogásolja, hogy a jobboldali politikusok nem akarnak foglalkozni az esetleges orosz szálra vonatkozó teóriájával, de arról nem tett említést, hogy amennyiben az általa sejtetett putyini titkosszolgálati beavatkozás van a Városháza-ügy mögött, miként lenne azt képes érdemben feltárni egy olyan bizottság, amelyben nem nyomozók és elhárítók, hanem önkormányzati politikusok vizsgálódnak.

Önleleplező hivatkozások

Karácsony Gergely ezután így folytatta bejegyzését:

Éppen ezért ideje folytatni az orosz típusú lejáratókampány főszereplőinek áttekintését. Ismerkedjünk meg talán a legérdekesebb szereplőkkel, a rejtőzködő életet élő Rahimkulov családdal, akiknek a vagyona nagyobb, mint Mészáros Lőrincé és Csányi Sándoré együttvéve.

A főpolgármester ebben a részben nem igazolta hitelt érdemlően, hogy Rahimkulovék gazdagabbak, mint a két legmódosabb magyar együttvéve. Ezen valótlan állítását alátámasztandó ugyanis egy régebbi adatokra hivatkozó cikket linkelt be. Egy újabb listából – amelyen már a magyar állampolgársággal is rendelkező Rahimkulov testvérek is szerepelnek – viszont az derül ki, hogy a kettejük vagyona mintegy 370 milliárd forinttal elmarad Mészáros és Csányi együttes vagyonától.

A főpolgármester bejegyzése így folytatódik:

Az édesapa, Megdet Rahimkulov a Gazprom orosz óriáscég magyarországi helytartója volt a kilencvenes években. Egy szövevényes, az orosz vezetésen belüli belharcok kísérte ügyletsorozat révén megszerezte az Általános Értékforgalmi Bankot, majd cégein keresztül jelentős számú OTP- és MOL-részvényt vásárolt.

A Karácsony Gergely által említett ügyletek egyébként a főpolgármester által hivatkozott cikk szerint is a Horn Gyula vezette MSZP–SZDSZ-kormány idején történtek, a városvezető által NER-es oligarchának beállítani kívánt Megdet Rahimkulov tehát baloldali kormányzás idején szerezte meg hatalmas vagyonát.

A főpolgármester így folytatja a szerinte a Városháza-ügy mögötti orosz szál felgöngyölítését:

Amikor pedig Putyin a hatalomra kerülése után a hozzá hasonló, kilencvenes évekbeli figurákat sorra levette a sakktábláról, ő valamiért mégis maradhatott. Olyannyira, hogy szerepel a Putyin-közeli üzletemberek listáján, amivel összefüggésben például Romániában a pénzügyi hatóság nem engedélyezte az OTP egyik ottani bankfelvásárlását.

Karácsony Gergely itt kijelentő módban, tényként közölte azt a spekulációt, amelyre még az egyébként saját maga által belinkelt cikkben is csak feltételes módban hivatkoznak, mint az OTP romániai bankfelvásárlását megakadályozó több lehetséges ok egyikét. A főpolgármester ezután rátér a Rahimkulov családnak a jobboldali kormányok idején folytatott tevékenységére, és számos üzleti lépésüket felsorolja:

„Amikor 2008-ban az édesapa visszaköltözött Oroszországba, a magyarországi érdekeltségei a fiaihoz, a magyar állampolgársággal is rendelkező Ruszlan Rahimkulovhoz és Timur Rahimkulovhoz kerültek. Az Orbán és Putyin közötti barátság növekedésével párhuzamosan nőtt meg az üzleti aktivitásuk: irtózatos ingatlanügyletekbe kezdtek, az emlékezetesebbek közé tartozik, amikor a Semjén Zsoltot vadásztató üzletember szállodáit vásárolták meg.

De Rahimkulovék talán legnagyobb üzlete a kormánnyal a Kína számára Európa felé kereskedelmi utat nyitó terminál építése a magyar–ukrán határnál. Itt ér össze az Orbán-kormány, Kína és a Rahimkulovék érdeke. Ehhez képest kisebb tétel, ám Budapest számára igen káros, hogy a kormány idén szeptemberben a helyi önkormányzati autonómiát semmibe véve nyilvánította kiemelt beruházássá az egyik ingatlanfejlesztésüket, jelentősen megnövelve a beépíthetőséget az érdekeltségükbe tartozó telken.”

A főpolgármester ezután így folytatja bejegyzését:

Miért érdekes mindez? Adott egy, a nyilvánosságtól elzárkózó, kőgazdag testvérpár, akik igen-igen közel állnak Putyinhoz, nopláne az utóbbi években folyamatosan a NER-rel üzletelnek. Egy évvel a választási kampány előtt, a miniszterelnök-jelöltségem idején bejelentkeznek a fővárosi vagyonkezelőhöz és Bajnai Gordonhoz, hogy megvásárolnák a Városházát, amiről lesifotók és titkosszolgálati eszközökkel hangfelvételek készülnek, amelyek aztán manipuláltan, megvágva kerülnek nyilvánosságra.

Az eddig a Városháza-ügyben nyilvánosságra került információk szerint azonban a fővárosi vagyonkezelőt az a Berki Zsolt kereste meg a Városháza eladásával kapcsolatban, aki – Gansperger Gyula szerint – központi szerepet játszik a fővárosnál működő jutalékos rendszerben. Ráadásul a volt Wallis-vezér azt is állította, hogy Berki Zsolt és testvére az egykori szocialista miniszter Kiss Péter emberei voltak. Ebből az időből pedig ismerhetik Bajnai Gordont és Kiss Ambrust is. Berki Zsolt pedig nemcsak Rahimkulovéknak, hanem olasz befektetőknek is kínálta a Városházát, ami szintén nem támasztja alá, amit a főpolgármester sugall, hogy Putyin segített volna csőbe húzni a volt baloldali miniszterelnököt és Barts Balázst, a főváros vagyonkezelőjének vezérigazgatóját, akik a Városháza eladásáról tárgyaltak Rahimkulovék állítólagos képviselőjével.

Karácsony Gergely a következő, sokat sejtető sorokkal zárta bejegyzését:

Ha minderre nem az orosz vezetés előzetes jóváhagyásával került sor, akkor nagyon nem lennék annak a helyében, aki a felvételeket készítette.

A főpolgármester nem először sugallta, hogy a beszélgetéseket az orosz vezetés jóváhagyása nélkül nem készíthették volna el, ugyanakkor ezúttal sem indokolta meg, hogy miért gondolja ezt. Az üzleti tárgyalásokon elhangzottakat ugyanis bármelyik jelenlévő felvehette a mobiltelefonjával, és nem világos, hogy erről miért kellett volna értesülnie Vlagyimir Putyinnak.

(Borítókép: Karácsony Gergely 2021. november 24-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)