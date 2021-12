Minden, amit az 5-11 éves korosztály oltásáról tudni lehet

Miután Bécsben már december 4-én elkezdték az 5-11 éves gyerekek oltását, szerdától a magyar szülők is regisztrálhatnak, hogy az ebbe a korosztályba tartozó gyerekeik megkaphassák a koronavírus elleni védőoltást. Íme minden lényeges információ az 5 és 11 év közti gyerekek oltásáról.

December elején rekordszintre emelkedett a 15 év alatti koronavírusos gyerekek száma Magyarországon – derült ki az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai alapján.

Ezt a hétköznapi gyakorlat alapján Havasi Katalin, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke is megerősítette, hogy az előző koronavírus hullámhoz képest most jóval több a kicsi beteg, valamint a gyerekek körében folyamatosan emelkedik a kórházi ellátásra szorulók száma.

Havasi Katalin hozzátette, a delta-variáns más lefolyású betegséget okoz a gyerekeknél, a nemzetközi és a hazai tapasztalat is azt mutatja, hogy a delta-variánssal megfertőződő gyerekek gyakrabban kerülnek kórházba.

Szerencsére nagyon ritkán fordul elő, hogy egy gyermek légzési elégtelenséggel küzdjön és lélegeztetőgépre kerüljön, azonban az intenzív osztályos kezelést sokan igénylik a kórházba kerülő koronavírusos gyerekek közül.

Ahogy a szakemberek korábban többször is hangsúlyozták, a védőoltások a gyermekek, ezen belül az 5-11 éves korosztály esetében is elsősorban a betegség súlyos lefolyását, a long-Covid-szindrómát és a sokszervi gyulladás kialakulását akadályozzák meg, nem is beszélve a karantén adta elszigeteltséggel járó negatív mentális hatásokról.

Hol oltják a gyerekeket?

A gyerekek oltását a gyerekoltásokra kijelölt kórházi oltópontokon és ha van rá igény, a házi gyermekorvosoknál is tervezik. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő nekik küldött levele alapján házi gyerekorvosok december 7-ig kaptak időt annak feltérképezésére, pontosan hány szülő szeretné a gyermekét az ő rendelőjükben beoltatni.

Az oltás első napjaiban várhatóan egyedül azoknak a gyerekeknek tudna oltóanyagot biztosítani, akiknek a szülei december 7-ig igényelték azt.

Amit az oltás napján a szülőnek a gyermek mellett magával kell vinnie:

a gyermek tajkártyáját;

egy a személyazonosságát igazoló dokumentumot;

a szülői hozzájáruló nyilatkozatot;

az esetleges betegségekről szóló nyilatkozatot.

Mikor kezdődik az 5-11 évesek oltása?

Az oltási munkacsoport megkezdte az 5-11 éves gyerekek oltásának előkészítését, a szükséges vakcinák várhatóan december 13-án érkeznek, december 14-én már nagy eséllyel mind az országban lesz a korosztálynak szánt vakcinaszállítmány.

Gulyás Gergely a legutóbbi, csütörtöki kormányinfón elmondta, kétmillió Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra a korosztály számára.

A szülők mától regisztrálhatnak online, hogy oltási időpontot foglaljanak - amit az online regisztráció során meg kell adniuk:

a gyermek neve;

életkora;

TAJ-száma;

lakcíme;

a szülő elérhetőségei;

Ha a szülő saját e-mail-címével már korábban regisztrált oltásra, akkor a gyermek regisztrációjához új e-mail-címet kell létrehoznia.

Mivel oltják az 5-11 éves korosztályba tartozó gyerekeket?

Akárcsak a 12-15 éves korosztálynál, kizárólag Pfizer vakcinával oltják be a 11 év alatti gyerekeket.

Hogyan adagolják majd az 5-11 éveseknek a vakcinát?

Az oltóanyag nem különbözik a 12 éven felülieknek adott vakcinától, de a 12 év alattiak 5 éves korig kevesebb, harmada annyi oltóanyagot kapnak. Egész pontosan 30 mikrogramm helyett 10 mikrogramm lesz a 11 és 5 év köztieknek beadott dózis.

Az oltásból az 5-11 évesek is két dózist kapnak, három hét különbséggel.

Egyelőre bizonytalan vagyok. Mennyire biztonságos az 5-11 éves gyerekek oltása?

Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) idén októberben kezdte el tanulmányozni a gyártó által benyújtott dokumentumokat, majd november 25-én engedélyezte az 5–11 éves korosztály oltását, és ezen belül is a Pfizer-vakcinát ajánlja az 5–11 éves gyerekeknek az EMA.

A világhírű magyar kutató, Karikó Katalin vezetésével kifejlesztett, mRNS technológiára épülő vakcina hatását egy 2268 kisgyermek bevonásával végzett vizsgálatban elemezték, majd megállapították, hogy a Pfizer vakcina a korosztály számára hatékony és biztonságos. A kutatási adatokat ezzel párhuzamosan az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóságnak (FDA) is benyújtották.

Maga az engedélyeztetési folyamat még október közepén kezdődött, miután a BioNTech és a Pfizer benyújtotta az EMA-hoz az 5-11 éves korosztályba tartozó gyermekek oltásához szükséges adatokat. A dolog érdekessége, hogy ezzel a Pfizer lett az EU-ban az első olyan szer, amelyet az 5 és 11 év közti korosztályban bevetnek a koronavírus elleni védettség kialakítására.

Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszeripari Ügynökség (FDA) már október végén engedélyezte a a Pfizer–BioNTech 5–11 éves korosztálynak fejlesztett, koronavírus elleni vakcináját. Az oltások után csak enyhe mellékhatásokat tapasztaltak a beoltottak.

Milyen tünetekre, mellékhatásokra számíthatnak oltás után a gyerekek?

Az eddigi külföldi tapasztalatok alapján komolyabb oltási reakcióktól az 5-11 éves gyermekek esetében sem kell tartani.

A külföldi tapasztalatok szerint az oltási reakciók teljesen megegyeznek az idősebb gyerekek, illetve a felnőttek esetében tapasztalható mellékhatásokkal.

Esetükben is egy kis izomfájdalom, bőrpír vagy duzzanat jelentkezik az oltás helyén, ugyanakkor ezek a tünetek egy-két napon belül elmúlnak. Ráadásul a felnőttekhez képest a gyermekeknél ritkábban és sokkal kevesebb mellékhatás jelentkezik, súlyos oltási reakciót pedig – mint például a szívizomgyulladást vagy anafilaxiás reakciót – abszolút nem tapasztaltak.

Van-e kizáró oka, hogy valaki ne kaphasson oltást a korosztályból?

A gyermekeknek, akiknek esetleg korábban súlyos allergiás reakciójuk volt, intézményi háttérrel javasolt az oltás felvétele.

Szintén az orvos kezében van a döntés az oltás időpontjáról akkor is, ha az oltásra váró gyermek immunrendszert gyengítő kezelést kap.

Akut lázas betegség esetén pedig mindenképpen meg kell várni, amíg a gyermek meggyógyul.

(Borítókép: Beoltanak egy kisfiút Pfizer vakcinával. Fotó: Andrej Ivanov / AFP)