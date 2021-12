Akkor most kertváros vagy tuskóváros ez a kerület?

Olvasói beszámolók alapján a közelmúltban arról írtunk, hogy önhitt módon nevezik kertvárosnak a pesti városrészt a XVI. kerület vezetői, ugyanis az önkormányzati kezelésű utcákban gyakran indok nélkül vágnak ki fákat, illetve kétségbe vonható magyarázattal teljes fasorokat tarolnak le, továbbá állítólag a beteg, de menthető fákat is inkább kifűrészelik, semhogy gyógyítsák vagy gallyazzák azokat. Egyik olvasónk képgalériával is illusztrálta állításait, fotóit a cikkünkben közzétettük.

Az írás megjelentetése előtt megkerestük a helyi polgármesteri iroda sajtóreferensét és a kerületi főkertészt is, hogy fejtsék ki saját álláspontjukat az ügyben, de levelünkre napokig nem kaptunk választ. A publikálást követően azonban több levél is érkezett, köztük újabb olvasói hozzászólások, illetve végre befutott két levél az önkormányzattól is.

Helyi közösségi cenzúrára panaszkodnak

Egyik olvasónk egy egészségesnek tűnő, vörös X jellel kivágásra ítélt fa fotóját küldte el szerkesztőségünknek, illetve arról tájékoztatott, hogy a kerület Facebook-oldalán szerette volna megosztani az Index helyi fakivágásokról szóló írását, ám ezt nem tudta megtenni:

Ezt a cikket nem engedték megosztani a moderátorok a legnagyobb helyi online közösségben, a 13.000 tagnál is többet számláló XVI. kerületi fórumban.

Majd hozzáteszi, hogy ugyanezen a közösségi fórumon egy másik helyi lakos bejegyzést tett közzé az említett fakivágásokról, de pillanatok alatt leállították a kommentelés lehetőségét.



Olvasónk álláspontja szerint:

Összességében megállapítható, hogy a XVI. kerületi fórum az a hely az interneten, ahol csak egy típusú véleménye lehet az embernek, illetve hogy a kerületben a zöldfelületnél sokkal fontosabb pl. a máshonnan a mi pénzünkön ideköltöztetett hokicsapatok kényelme. Miközben a nagy taglétszámú XVI. kerületi fórum egyébként azért nagyon jelentős, mert semmilyen más internetes helyi formáció még a töredékét sem éri el taglétszámban, és sokan innen tájékozódnának, itt szerveződnének vagy cserélnének véleményeket, de mint látjuk, nincs rá lehetőségük, maximum ilyen próbálkozások vannak.

A főkertész valóságos erdőtelepítést emleget

Időrendben haladva három nappal ezután érkezett meg szerkesztőségünkhöz a XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal főkertésze, Ádám Attila István levele.



Ebben a szakember arról tájékoztat, hogy a kerület vezetői tisztában vannak azzal, hogy a lakosság részéről egyre nagyobb figyelem irányul a zöldfelületekre, és a városrész vezetői legjobb tudásuk szerint kiveszik a részüket ennek védelmében.

A Fejlődő Kertváros legnagyobb vonzereje egyértelműen a sok zöldfelület, amit egyedülálló értéknek tekintünk. Éppen ezért az önkormányzaton belül önálló Környezet- és Klímavédelmi Iroda működik, főkertészként pedig elsődleges feladatom a zöldfelületeink megóvására és fejlesztésére vonatkozó stratégia megalkotása

– írja a főkertész, majd hozzáteszi, hogy már öt éve meghirdették a népszerű „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” elnevezésű kezdeményezést, vagyis a „Babafa” programot, illetve az „Ültessünk fát!” akció keretében igény esetén a magántulajdonban lévő ingatlanok előtti, közterületi zöld sávban facsemete beszerzésével nyújtanak segítséget a fásításhoz.

Összességében – ez utóbbi az ütemtervnek megfelelően, rendszeresen meghirdetett két programmal együtt – a kerület fásítási programjának megfelelően hozzávetőlegesen évente 400-500 fa kerül kiültetésre, mely 10 éves időtartamban mintegy fele a »Tízezer új fát Budapestre!« program keretein belül ültetett fáknak

– áll a levélben.



A jövőt illetően pedig megtudhatjuk, hogy a kerületi erdőtelepítési program keretében a 2022/23-as években legalább 5 hektár önkormányzati tulajdonú erdő telepítésére kerül majd sor, valamint további erdősítésre alkalmas telkek megvásárlását is tervezik.



Sok egyéb környezetvédelmi intézkedés és terv felsorolása után a kerületi főkertész ezt írja:

Fentiekből jól látható, hogy mind az önkormányzat vezetősége, mind a szakemberei értéknek tekintik a zöldfelületeket. Azonban a felelősségteljes munka része az is, hogy az elöregedett, degradálódott faegyedeket, amelyek már biztonsági veszélyforrást jelentenek, el kell távolítanunk a közterületekről.

Az első budapesti kerület, amely erdősítésbe kezdett

A főkertész levele után Kiss Adél, a Polgármesteri Kabinet social media és PR-referense is megtisztelte szerkesztőségünket a válaszával.



Először is megosztott velünk egy fényképes összefoglalót egy helyi fásítási eseményről, amely a közelmúltban az önkormányzat kezdeményezésére történt:







Ebből kiderül, hogy először egy 2,9 hektáros területet telepít be fákkal az önkormányzat, illetve az is, hogy a kerület az erdősítést a jövőbe történő befektetésnek és hosszú távú hasznot hajtó beruházásnak tekinti. Megtudjuk továbbá azt is, hogy a rendszerváltoztatás óta a XVI. kerület az első olyan budapesti városrész, amely saját maga erdőtelepítésbe kezdett.

Az erdőtelepítés ott szerepel a Fejlődő Kertváros Program (2019–2024) programpontjai között, ezért is természetes, hogy az arra alkalmas területet nem eladja vagy beépíti a kerületi önkormányzat, hanem erdőt telepít rajta

– mondta el az eseményen megjelent Kovács Péter polgármester.

